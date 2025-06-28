Переводы украинцев с карты на карту проверяют: что надо знать каждому

В Украине увеличилось количество случаев блокировки переводов из-за нарушения ограничений по месячным суммам, или нарушения норм финансового мониторинга. В некоторых случаях могут не только заморозить перевод, но и закрыть счет.

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В этом месяце (с 1 июня) снизили лимиты на переводы – до 100 тыс. грн без подтверждения доходов (и 50 тыс. грн – для тех, кто имеет высокий уровень риска), напоминает в комментарии OBOZ.UA финансовый аналитик YouControl, доктор экономических наук Роман Корнилюк.

Превышение лимитов на денежные переводы – наиболее распространенная причина блокировки. Кроме того, счета могут заблокировать (или заморозить перевод) из-за:

автоматически сгенерированного предположения участия клиентов в дроп-сетях. Особенно, если есть частые переводы без указания типа платежа, в частности трансграничные или между физическими лицами, большое количество платежных карт у клиента;

несоответствие сути платежей задекларированным КВЭДам (для ФЛП). Например, если ФЛП, который занимается ремонтом автомобилей, получает средства за продажу ювелирных украшений.

Также возможны ситуации, когда ограничения из-за финансового мониторинга применяют ошибочно. Однако эту "ошибку" можно исправить, обратившись в банк.

"Такие случаи имеют место, о чем косвенно свидетельствует хотя бы количество жалоб и обращений граждан по этому поводу в НБУ. В первом квартале самыми распространенными вопросами, которые касались деятельности банков, были вопросы по блокированию и арестам счетов – 513 обращений", – рассказывает Корнилюк.

Банки никогда не разглашают конкретных параметров, по которым операции могут классифицироваться как подозрительные, а клиенты – как потенциально рискованные, поскольку эти данные являются частью внутренних процедур.

Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА, советует:

Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.

Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.

При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца.

"Чем больше правды в использовании счета – тем меньше вероятность его блокировки", – отмечает Павленко. На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости – дополнительные документы или объяснения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня ужесточили правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет переводить на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем предусмотрены и исключения.

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