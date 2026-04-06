Переговоры об окончании войны повлияли на цены: как изменилась стоимость нефти на фоне событий в Иране

На мировых рынках заметно переписали стоимость нефти. Утром 6 апреля стоимость марки Brent выросла на 73 цента (0,7%) – до 109,76 доллара за баррель, тогда как американская WTI наоборот, подешевела – на 26 центов (0,2%), до 111,28 доллара за баррель. Причин же таких колебаний в экспертной среде называют несколько. Одна из них – ожидание инвесторами ясности по переговорам между США и Ираном.

Об этом говорится в материале Reuters. Его авторы отмечают: другой причиной яввляются опасаения затяжных перебоев с поставками из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив.

"Президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран: он пригрозил 7 апреля нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Ормузский пролив не откроют. Параллельно США, Иран и посредники обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончанию войны", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: неспособность США разблокировать Ормузский пролив все больше становится для этой страны вопросом политической победы. Тем не менее, война рискует затянуться – ведь:

Иран официально сообщил посредникам, что "не готов в ближайшие дни встречаться с представителями США";

попытки договориться о перемирии зашли в тупик.

В то же время, акцентируется, решить нефтяной вопрос за счет увеличения добычи ресурса некоторыми странами членами ОПЕК+ (включая Россию) вряд ли получится. Ведь в связи с тем, что из-за войны сразу у нескольких ключевых производителей нет возможности это осуществить, "на деле это решение во многом так и останется на бумаге".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, сразу 5 стран ЕС выступили с инициативой ввести для стран союза налог на сверхприбыли энергетических компаний. Идея нового налога возникла на фоне стремительного роста цен на топливо, вызванного войной с Ираном.

