Пенсии в Украине с октября: кому пересчитают

В Украине с октября не ожидается значительный перерасчет пенсий. Однако повышение могут получить те, кто достигнет определенного возраста и получит право на возрастные доплаты. При этом общей индексации пенсии не будет.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Для тех, кто получил право на возрастную доплату, перерасчет начнется со следующего дня после даты рождения. Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн.

Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя зарплата в Украине согласно данным ПФУ за июнь составляет 19 813 грн. Достаточной считается пенсия, размер которой составляет около 40% от привычного заработка. Это примерно 7,9 тыс. грн. Такая средняя пенсия по украинским меркам считалась бы достаточной. Хотя на самом деле и эта сумма недостаточна. Украинцы по состоянию на июнь 2025-го в среднем получают пенсию в размере 6,1 тыс. грн (речь идет только о пенсии по возрасту).

Также стоит добавить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн не означает, что столько получает большинство.

Пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров).

Пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи. Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

