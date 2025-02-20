Отдал 2,5 млн грн на ВСУ и избежал тюрьмы: экс-нардеп пошел на сделку со следствием

Экс-нардеп Одесского райсовета Виталий Барвиненко, незаконно получивший 613 тыс. грн компенсации за жилье, избежал реального заключения, заключив соглашение с прокурором. Суд назначил ему три года условно, штраф в 17 тыс. грн и обязал перечислить 2,5 млн грн в поддержку ВСУ.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). 20 февраля 2025 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и Виталием Барвиненко. Его сочли виновным в незаконном получении компенсации за жилье, однако реального заключения он избежал.

Как экс-нардеп получил более 600 тысяч гривен незаконной компенсации

Следствие установило, что, будучи народным депутатом VIII созыва, Барвиненко незаконно пользовался компенсацией по найму жилья, хотя имел собственную недвижимость в столице. В период с сентября 2016 года по март 2019 года он получил 613 тыс. грн из государственного бюджета за проживание в гостиничном комплексе "Киев".

В соответствии с действующим законодательством компенсация за жилье предоставляется только тем депутатам, которые не имеют собственной недвижимости в Киеве. Однако Барвиненко продолжал пользоваться государственной помощью, что в итоге квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Приговором ВАКС Барвиненко приговорен к:

3 годам лишения свободы (с испытательным сроком в 1 год);

(с испытательным сроком в 1 год); лишению права занимать государственные должности сроком 1 год;

сроком 1 год; штрафу в размере 17 тыс. грн.

Суд учел, что нанесенный государству ущерб уже был возмещен в полном объеме. Также Барвиненко согласился добровольно перечислить 2,5 млн грн в поддержку Вооруженных сил Украины через платформу UNITED24, включая 1 003 000 грн залога.

Несмотря на доказанное нарушение, Барвиненко ушел от реального заключения благодаря соглашению о признании виновности. Суд применил норму ст. 75 УК Украины, разрешающей освобождение от отбывания основного наказания с испытательным сроком.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, входящий в т.н. топ-10 украинской контрабанды подсанкционный бизнесмен Юрий Кушнир пошел на соглашение о признании виновности и по делу о предоставлении взятки бывшему председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну. Ему присудили 6 лет условного лишения свободы со штрафом в 83,26 млн грн.

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