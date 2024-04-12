От прежних цен отказались: в Украине переписали стоимость популярного продукта

Украинские производители картофеля снизили цены на свою продукцию. В конце текущей рабочей недели (8-12 апреля) они продавали ее по 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, уже в скором времени снизить цены могут и супермаркеты с магазинами.

О снижении стоимости картофеля сообщили в EastFruit. Там отметили, что по словам операторов рынка:

предложение картофеля на текущей неделе оставалось достаточно объемным;

спрос на продукцию продолжал снижаться.

"В то же время многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции. И зачастую отказывались от закупок", – говорится в сообщении.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

В то же время в супермаркетах стоимость картофеля пока держится на мартовском уровне. По данным "Минфина", 12 апреля те продают его в среднем по 25,57 грн/кг, что всего на 49 коп. превышает среднюю цену прошлого месяца.

В целом крупные сети продают картофель по 23,9-27,9 грн/кг. В частности:

Metro – 24,9 грн/кг;

Auchan – 23,9 грн/кг;

Megamarket – 27,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в Украине подешевели продукты питания. За год – с марта 2023-го по март 2024-го – цены на них снизились на 0,1%. Однако, к примеру, конкретно яйца подешевели сразу на 34,3%, а масло подорожало на 13,5%.

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