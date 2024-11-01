От лидеров до инноваторов: кто получил награды на HR Pro Awards 2024

Ежегодная конференция "Путь к успеху: инновационные практики в HR" стала кульминацией Всеукраинской премии HR Pro Awards 2024, организаторами которой выступают Украинская ассоциация HR PRO и первая онлайн-платформа по поиску работы в Украине robota.ua. Четвертый год подряд это событие объединяет ведущих CEO и HR лидеров для обмена передовыми практиками, инновациями и реальными кейсами управления талантами. Мероприятие собрало более 250 представителей бизнеса и 70 экспертов, которые делились своими инсайтами по управлению персоналом и достижениями во внедрении HR-стратегий.

Выступления ведущих специалистов и презентация лучших кейсов

Финалисты премии представили свои успешные проекты в привлечении, удержании и развитии талантов. Среди ключевых спикеров были Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO; Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка; Руслан Приходько, заместитель Министра по делам ветеранов Украины; Евгения Кузьминская, директор по управлению человеческими ресурсами ОККО; и Константин Войцеховский, директор департамента по персоналу ГП "Леса Украины ". Программа охватывала три параллельных потока выступлений с практическими кейсами и инструментами, способными трансформировать HR-функцию.

Награждение победителей в номинациях

Конференция завершилась торжественной церемонией, на которой были объявлены победители в 13 номинациях, разделенных на категории "Персоналии" и "Проекты":

Категория "Персоналии":

CEO года: Сергей Наумов, АО "Ощадбанк"

HR года: Евгения Кузьминская, Сеть АЗК ОККО

HR Influencer: Анна-Мария Сабов, Netpeak Group

Категория "Проекты":

Реинтеграция ветеранов и ветеранок: Kyivstar, Корпорация Биосфера

Устойчивость и благотворительность: Аврора Мультимаркет, PepsiCo

Благополучие и здоровье: МЕТРО Кэш Энд Кэри Украина, SQUAD

Разнообразие и инклюзивность: МЕТРО Кэш Энд Кэри Украина, Imperial Brands

HR в бизнес-трансформации: МЕТРО Кэш Энд Кэри Украина, SkyUp Airlines & JoinUP! Touroperator

Диджитальная рабочая среда: МХП, Temabit, Fozzy Group

HR аналитика: Метинвест

Привлечение талантов: Фармак, Arzinger

Обучение и развитие: Comfy, Нестле Украина, Креди-Агриколь Банк, Медицинская лаборатория ДІЛА

Вознаграждение и признание: NOVUS, SPD Technology

Благотворительный взнос

В этом году каждая компания, принявшая участие в HR Pro Awards, не только внедряет инновации и укрепляет свою устойчивость, но и внесит важный вклад в дело благотворительности. HR Pro Awards перечислила более 250 тысяч гривен благотворительной организации Veteranka. Эти эти средства будут направлены на закупку тактических аптечек для наших защитниц, которые ежедневно борются за наше будущее.

HR Pro Awards 2024 оставила незабываемые впечатления и подарила ценные идеи для развития HR-стратегий в 2025 году. Мероприятие показало, что украинский бизнес готов поддерживать и укреплять команды даже в самые сложные времена.

Превратить инициативу в реальность и провести HR Pro Awards помогали украинские и международные бизнесы:

SMART business, Pleso, UNIQA, Киевская школа экономики, KUKA, Agroprosperis, INGO, EBA, Biosphere Corporation, PepsiCo, Pin-Up, Danone, BAYADERA GROUP, Latinium, MARS, Lantmannen, Jack Daniel's, Unit Catering, Legarithm.