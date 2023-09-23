От Энергоатома зависит выплата долгов в зеленой энергетике, – Жупанин

Энергоатом не предоставляет народным депутатам информации о графике выплаты задолженностей на рынке электроэнергии Украины, что создает отсутствие понимания того, когда эта проблема будет решена.

Об этом заявил нардеп Андрей Жупанин во время круглого стола "Зеленая трансформация. Законодательное измерение".

"Было словесное обещание в июле, что мы (Энергоатом – ред.) будем платить и все наши долги постараемся выплатить до конца года. Насколько это реально, что они будут платить я не знаю. Какого-нибудь мастер плана, что будут платить по 5 млрд грн долгов, у нас такого не было", - сказал Жупанин.

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При этом он отметил, что долги Энергоатома провоцируют возникновение задолженностей и у других участников рынка электроэнергии друг перед другом.

"Если Энергоатом начнет платить, то например потенциально будут уменьшены долги перед владельцами домашних СЭС. Потенциально часть средств может оказаться для выплат по зеленому тарифу. То есть Энергоатом может запустить определенные выплаты", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" за сентябрь уменьшил задолженность за 2022 год более чем на 4 млрд грн. Также компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 9,1 млрд грн, что составляет 100% авансовых платежей прогнозной стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года. По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.