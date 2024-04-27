Осталось несколько дней: украинцы обязаны заполнить декларации и доплатить налоги

В Украине до 1 мая все, кто имел дополнительный доход, должны заполнить декларации. Налоги с задекларированных активов нужно заплатить до 1 августа.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. "Подавать декларацию об имущественном положении и доходах (за прошлый год) и уплачивать соответствующие налоги и сборы – конституционную обязанность граждан и их личную поддержку государства", – напоминают в налоговой.

Случаи, при которых налогоплательщики обязаны самостоятельно исчислить сумму налога (сбора), подлежащую уплате в бюджет:

получение отдельных видов доходов;

получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом;

иностранные доходы;

Налоговую декларацию также обязаны подавать:

физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

иностранцы, которые по результатам отчетного года получили статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы;

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства;

"Обращаем внимание, что в текущем году последний день подачи декларации для физических лиц – предпринимателей (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения), физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и граждан – 30 апреля 2024 года", – напоминают в налоговой. Уплатить налоговые обязательства следует до 1 августа 2024 года.

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