Осталась неделя: "Киевстар" объявил об изменении целого ряда тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" объявил об изменении тарифных планов – причем как стоимости, так и их наполнения. Для номеров с предоплатой тарифы изменятся уже через неделю – с 9 апреля. Новые условия введут для абонентов, чьи тарифные не обновлялись с прошлого года. По данным экспертов рынка, подорожание в большинстве случаев составит около 50 грн, но есть и исключения.

У контрактных абонентов и бизнес-клиентов тарифы изменятся позже, с 1 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба "Киевстара", не назвав конкретные тарифы.

В сообщении компании отмечается, что абоненты, для которых произойдут изменения, получают SMS с деталями о новых условиях и стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия изменений. При этом аналитики независимого сообщества "Мобильная Связь Украины" рассказали, что цены изменят для таких тарифных планов:

Тарифные планы Старая цена, грн Новая цена, грн Твій Новий 55 100 Без меж lite 75 100 ТВІЙ Улюблений 95 150 Київстар Комфорт 2018 100 150 Світ на зв’язку, Київстар Завжди Онлайн 2019, Київстар онлайн+ 2019, Смачний 125 175 Київстар Комфорт, Безлім Соцмережі, ТВІЙ Проривний 135 175 Смачний 2020, Love UA, Смачний Безлім 150 200 Спілкування без меж 160 200 Онлайн без меж, ТВІЙ Вибір 175 225 Дайте Ще! 200 250 Спілкування без меж 2019, Розваги без меж 225 275 Безлім Відео, ТВІЙ Оптимум, Максимальний Безлім+ 2019 250 300

При этом в "Киевстаре" подчеркивают: изменятся не только цены, но и наполнение пакетов мобильной связи. "Также мы унифицируем условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов. К примеру, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", – отмечают в "Киевстаре".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем мобильный оператор Vodafone уже повысил стоимость ряда своих тарифных предложений. Так, с 22 февраля SuperNet Start стал стоить 200 грн/месяц вместо предыдущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.

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