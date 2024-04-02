Осталась неделя: "Киевстар" объявил об изменении целого ряда тарифов
Мобильный оператор "Киевстар" объявил об изменении тарифных планов – причем как стоимости, так и их наполнения. Для номеров с предоплатой тарифы изменятся уже через неделю – с 9 апреля. Новые условия введут для абонентов, чьи тарифные не обновлялись с прошлого года. По данным экспертов рынка, подорожание в большинстве случаев составит около 50 грн, но есть и исключения.
У контрактных абонентов и бизнес-клиентов тарифы изменятся позже, с 1 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба "Киевстара", не назвав конкретные тарифы.
В сообщении компании отмечается, что абоненты, для которых произойдут изменения, получают SMS с деталями о новых условиях и стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия изменений. При этом аналитики независимого сообщества "Мобильная Связь Украины" рассказали, что цены изменят для таких тарифных планов:
При этом в "Киевстаре" подчеркивают: изменятся не только цены, но и наполнение пакетов мобильной связи. "Также мы унифицируем условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов. К примеру, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", – отмечают в "Киевстаре".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем мобильный оператор Vodafone уже повысил стоимость ряда своих тарифных предложений. Так, с 22 февраля SuperNet Start стал стоить 200 грн/месяц вместо предыдущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!