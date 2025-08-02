Ощадбанк объявил о вакансии с миллионной зарплатой: кого ищут

Государственный Ощадбанк объявил о начале конкурса на должность председателя правления банка. Это самая высокая должность в банке, а зарплата для такого руководителя составляет от одного миллиона гривен (без учета премий).

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Об этом говорится в сообщении самого банка. Председатель правления Ощадбанка может рассчитывать на зарплату, размер которой больше миллиона гривен. Действующий председатель, Сергей Наумов (у него заканчивается контракт) за май получил зарплату в 1,2 млн грн. А в июне – кроме зарплаты в 1 млн грн также ему заплатили 4,2 млн грн премии за прошлый год .

Куда отправлять резюме

Четкие требования к кандидатам в объявлении не указаны. Ощадбанк привлек компанию, которая проводит конкурсный отбор. С вопросами об условиях и требованиях можно обращаться к представительнице компании Korn Ferry Ольге Гулак, главе практики поиска высших руководителей ([email protected]).

Какие требования

Наумов, победивший в предыдущем конкурсе, начинал свою карьеру тренером по каратэ, а с 1995-го начал работать в банках. До работы в "Ощаде" возглавлял правление Пиреус Банка МКБ. Кандидат на его должность должен иметь достаточный опыт для управления банком.

"Предпочтение будет отдаваться лидерам с глубоким управленческим банковским опытом, стратегическим мышлением, высокими этическими стандартами и способностью внедрять масштабные трансформации в условиях сложных изменений", – говорится в объявлении.

"Банк реализует масштабную трансформацию в соответствии с утвержденной Стратегией 2024-2028 годов, которая предусматривает цифровую модернизацию, рост эффективности, внедрение современных бизнес-моделей и лучших стандартов корпоративного управления, управления рисками и ESG. Будущий председатель правления возглавит реализацию этой стратегии и будет нести ответственность за долгосрочную институциональную устойчивость Ощадбанка", – говорится в сообщении банка.

Korn Ferry сопровождает процесс поиска, оценки и отбора кандидатов, осуществляя поиск как в Украине, так и за ее пределами.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. При этом с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, данные о которых содержатся в данных кадрового портала.

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