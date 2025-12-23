Как всем уже известно, в соответствии с требованиями МВФ Украина собирается до конца марта принять закон об обложении всех ФЛП, то есть включая всех упрощенцев, НДС на общих основаниях, если их годовой оборот превышает 1 млн грн, и это дикарское нововведение должно будет вступить в силу с начала 2027 года (в качестве важного этапа на пути к фактически полной отмене упрощенки не позднее 2030-го, о чем я уже писал недавно).

Напомню, что сегодняшний общий порог обложения НДС в 1 млн гривень, который и должны с 01.01.2027 распространить, в том числе, и на тех, кто пока что на едином налоге уплачивает 5 процентов без НДС, то есть вынужден будет перейти на 3 процента плюс НДС, был установлен еще Законом от 31.07.2014, когда планку в пункте 181.1 и подняли с 300 тысяч гривень до 1 миллиона.

В то время этот миллион равнялся примерно 56,5 тысячам евро, сейчас составляет где-то 20 тысяч евро, а в 2027-м, безусловно, будет еще ниже - с перманентным постоянным понижением ежедневно реального порога обложения.

Поэтому хотелось бы как минимум хотя бы зафиксировать эту сумму именно в евро - хотя бы на уровне 20 тысяч, что и так уже фактически ниже почти втрое порога 2014 года, - ни в коем случае не прибегая при этом к совершенно "ручным" якобы "социальным" [полумертвым] показателям минзарплаты или "трудоспособного" минимума, и касается это, конечно, не только ФЛП, а вообще весьма устарелого 181.1 - с огромным опозданием!

А теперь – по сути вопроса.

Если ФЛП что-то продает плательщику НДС, он этот новый НДС просто включит в цену, выдаст налоговую накладную - и государство в результате ничего не получит: что заплатит один, недоплатит другой, более того: оно даже потеряет, если этот ФЛП ради упрощения учета платил безНДСные 5 процентов с оборота, а теперь будет вынужден перейти на 3 процента.

Правда, налоговый и заодно бухгалтерский учет у него теперь невероятно усложнится, будут постоянные проблемы с налоговыми накладными, понадобится бухгалтер, который будет данное говно - не бесплатно! - тщательно разгребать, так что ФЛП потеряет на этом деньги и здоровье, однако же выиграть здесь смогут лишь определенные налоговики, а не государство.

Кстати, псевдоФЛП, на самом деле являющиеся обычными работниками у своих "клиентов" - плательщиков НДС, массово поступят именно так без малейшей пользы для госбюджета, хотя и помрут - МВФ на радость - раньше.

Ну а ФЛП настоящие - в том числе получающие оплату от обычных физлиц - кроме здоровья и денег на бухгалтера потеряют еще и собственно на НДС, что все вместе в современных условиях сделает их бизнесы нерентабельными и выгонит их в черную-чернющую тень либо уничтожит как предпринимателей вообще, и заработает ли на таких в итоге Минфин – вопрос открытый (а МВФ эта надоедливая мелочь и вовсе неинтересна).

О прочих же "существенных преимуществах" этого недалекого (во всех смыслах) нововведения – см. здесь.