Раскрыты зарплаты руководителей государственных банков: космические суммы в "Привате", "Ощаде" и других банках

В Украине среди глав государственных банков в ноябре традиционно больше всех заработал СЕО ПриватБанка. Его месячный заработок составил более 2,1 млн грн.

Об этом говорится в данных ежемесячных отчетов. Меньше миллиона гривен платят, например, главе Сенс Банка.

Председатель правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт в ноябре получил зарплату в размере 2 млн 187 тыс. 729 грн (в октябре – 2 млн 177 тыс. 152 грн). В ноябре 2024-го глав правления получил 944 235,28 грн зарплаты, а также 3 млн 775 тыс. 83 грн других выплат в денежной форме.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в ноябре получил зарплату в размере 1 млн 232 тыс. грн. В предыдущем месяце он заработал 1 млн 752 тыс. 216 грн. В ноябре прошлого года он заработал 1 млн 100 тыс. 99 грн.

Исполняющий обязанности главы Укргазбанка Родион Морозов за ноябрь 2025-го заработал 1 млн 339 тыс. 640 грн, после налогообложения на руки он получил 976 тыс. 447 грн. В ноябре прошлого года зарплата была чуть больше миллиона гривен.

Значительно меньше зарабатывает руководство Сенс Банка. Председатель правления Алексей Ступак в ноябре 2025-го заработал 902 тыс. 626 грн. Тогда как год назад его зарплата составляла 645 тыс. 361 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, народные депутаты приняли бюджет страны на 2026-й, в котором втрое увеличили себе компенсацию расходов на депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат в месяц. Если сейчас парламентарий получает 60-70 тыс. грн на "деятельность", то со следующего года эта цифра достигнет около 200 тыс. грн.

