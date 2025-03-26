Оформил Mercedes за более чем 5 млн гривен на маму без водительских прав: у чиновника ГМС конфисковали авто в доход государства

Начальник одного из управлений ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области Андрей Морару пытался скрыть дорогой автомобиль, Mercedes-Benz G 400d стоимостью более 5,6 млн грн, оформив его на мать, не имеющую ни соответствующего дохода, ни водительских прав. Однако суд признал актив необоснованным и передал его в доход государства, что явилось важным шагом в борьбе с коррупцией.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). 25 марта 2025 г. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений решение суда первой инстанции.

Согласно этому решению, автомобиль Mercedes-Benz G 400d стоимостью более 5,6 млн грн признан необоснованным активом и передан в доход государства. Авто формально принадлежало матери начальника управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Государственной миграционной службы (ГМС) в Одесской области Андрея Морару. Однако следствие установило, что чиновник сам пользовался этим автомобилем, а его мать не имела ни соответствующего дохода для покупки, ни водительских прав.

Дело было расследовано на основе материалов Государственного бюро расследований (ГБР), Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и доказательств, собранных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Результаты расследования показали, что:

в 2023 году мать чиновника приобрела автомобиль Mercedes-Benz G 400d, не имея достаточных законных доходов;

фактически транспортным средством пользовался Андрей Морару и его близкие;

он совершал действия, аналогичные праву собственности, что свидетельствует о попытке скрыть подлинного владельца актива.

На основании этих фактов прокурор обратился в суд с требованием конфисковать автомобиль как необоснованный актив. Решение суда первой инстанции, принятое 11 декабря 2024 г., подтвердило это требование, а апелляция 25 марта 2025 г. окончательно закрепила вердикт.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения. Кроме конфискации авто, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что из-за выявления недостоверных сведений в декларации Морару было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Если чиновник признается виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году 14 народных депутатов подали декларации о доходах с недостоверными данными. В целом такое правонарушение совершили 34 чиновника и должностные лица высшего звена – депутаты в областях, судьи, правоохранители, военнослужащие.

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