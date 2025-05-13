Один из штатов США запретит россиянам покупать землю: кого еще признали угрозой для Америки

В Техасе планируют ввести закон, который запретит гражданам России, Китая, Ирана и Северной Кореи покупать землю и недвижимость, по соображениям национальной безопасности. Запрет распространится также на компании и бизнес, а аренда будет разрешена только на год, что фактически исключает долгосрочное присутствие иностранного капитала из "враждебных стран" в землевладении штата.

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Подписание соответствующего закона анонсировал губернатор Техаса Грег Эбботт в социальной сети X. Техас готовится к введению более жестких правил, которые запретят гражданам четырех стран, представляющих угрозу национальной безопасности США, владеть землей на территории штата.

Речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее. Соответствующий закон под названием Senate Bill 17 инициировала сенатор-республиканка Лоис Колхорост, а губернатор Грег Эбботт уже пообещал его подписать в ближайшее время. "Это будет самый строгий запрет в США относительно владения землей иностранцами из враждебных стран", – заявил Эбботт.

Законопроект направлен исключительно против иностранных государств, компаний, организаций и физических лиц, которые являются гражданами стран, определенных как враждебные. В то же время он не касается американских граждан, даже если они имеют иностранное происхождение или законных постоянных резидентов США. Это важное уточнение, ведь многие россияне, иранцы или китайцы, которые давно живут в США, имели опасения относительно потенциальной дискриминации.

По словам Эбботта, законопроект четко придерживается норм федерального права о гражданских правах, сосредотачиваясь именно на гражданстве, а не этнической принадлежности. Во время шестичасового обсуждения в Палате представителей Техаса депутаты рассмотрели десятки поправок. Одна из ключевых – ограничение аренды земли для граждан упомянутых стран до одного года. Первоначальная версия законопроекта позволяла аренду до 100 лет, но это положение подверглось существенной критике.

Таким образом, не только покупка, но и долгосрочное пользование землей иностранными структурами из "враждебных стран" в Техасе будет невозможным. Поддержка законопроекта со стороны консервативных политиков и части общественности основывается на аргументах о защите национальной безопасности. По их словам, контроль над стратегическими земельными участками (например, вблизи военных баз или инфраструктурных объектов) иностранными государствами представляет угрозу.

В то же время правозащитные организации предупреждают, что такие законы могут иметь дискриминационные последствия, особенно для иммигрантов или бизнесменов с иностранными паспортами, которые ведут легальную деятельность в США. Принятие закона станет прецедентом, за которым могут последовать и другие штаты.

Некоторые из них уже рассматривают похожие инициативы. После подписания Эбботтом запрет вступит в силу для всех будущих сделок по покупке или аренде земли со стороны граждан из указанных стран. Также будет предоставлено полномочие губернатору самостоятельно расширять перечень "враждебных стран" в будущем

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Литве предлагают обязать граждан России получать специальное разрешение на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов – военных баз, полигонов, аэропортов и ТЭС. Разрешения будет выдавать уполномоченный правительством орган, что позволит спецслужбам лучше контролировать риски разведки и подрывной деятельности.

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