Один из любимых продуктов украинцев подешевел: какая цена сейчас в магазине

В Украине продолжает дешеветь сало – цены снижаются пятый месяц подряд. С конца прошлого года средняя цена продукта снизилась уже на 6 гривен за килограмм, но в розничных супермаркетах это все еще не сильно ощущается.

Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле 2024 года средняя потребительская цена сала снизилась на 1,4% – со 169,88 грн/кг до 167,55 грн/кг. Нисходящее движение цены продолжается с января. Как с тех пор рухнули цены, видно в таблице:

Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 174,26 грн/кг 173,10 грн/кг 169,88 грн/кг 167,55 грн/кг

Но в годовом исчислении цены на сало только выросли. С апреля-2023, когда средняя потребительская цена товара была 167,12 грн/кг, его стоимость увеличилась на 0,3%.

По данным "Минфин", по состоянию на 27 мая средние цены на свежее сало в магазинах значительно выше: от 194 до 279 грн/кг. Средняя стоимость продукта составляет 236,50 грн/кг.

А вот в крупнейших торговых сетях сало действительно можно найти по значительно более низкому ценнику:

"Эко-маркет" – 239,9 грн/кг;

Metro – 199,69-205,09 грн/кг (в зависимости от сорта);

Novus – 279 грн/кг;

"Мегамаркет" – 190-359 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине начался рост стоимости свиней – впервые за месяц выросли закупочные цены на скот мясных пород. Первыми это ощутили оптовики, но впоследствии подорожание может догнать и розничных покупателей свинины.

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