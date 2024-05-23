Один из основных продуктов украинцев стремительно дорожает: супермаркеты готовятся переписывать цену

В Украине растет стоимость свиней – впервые за месяц выросли закупочные цены на скот мясных пород. Первыми это ощутили оптовики, но впоследствии подорожание может достигнуть и розничных покупателей свинины.

О возобновлении котировок на рынке промышленной свинины сообщила ассоциация "Свиноводы Украины". "Торги на прошлой неделе завершились долгожданным изменением вектора движения цен закупки свиней убойных кондиций", - отметили в организации.

Так, по сравнению с прошлой неделей, производители свиней-живца увеличили стоимость партии на 3-5 грн/кг – до 58,5–62 грн/кг. Средневзвешенная рыночная цена определилась на 7,7% выше прошлогодней – на уровне 60 грн/кг.

"Поставщики свиней убойных кондиций отмечают, что торговля идет планово, без переносов и отказов. В то же время, предложение животных более тяжелой массой сохраняет давление на цены, хотя оно заметно ниже, чем до этого", – отметили в ассоциации свиноводов.

Большинство заготовителей рассчитывает на стабилизацию цен в ближайшее время, поскольку по сравнению с Пасхальным периодом реализация свинины ослабла, но до сих пор остается относительно стабильной и плановой. Отдельные операторы не исключают возможность дальнейшего повышения цен в начале лета.

Стоимость свинины в супермаркетах

Между тем розничные цены в торговых сетях значительно превышают заявленные производителями свинины. Например, согласно данным "Минфина", стоимость мяса зависит от части туши, из которой оно происходит. В среднем по состоянию на 23 мая в крупнейших сетях страны следующие цены:

подбрюшина – 172,63 грн/кг;

грудинка – 161,30 грн/кг;

ребра – 179,63 грн/кг;

лопатка – 172,86 грн/кг;

шашлык – 241,23 грн/кг;

ошейок – 242,95 грн/кг.

Можно заметить, что по сравнению с апрельскими цены на свинину для розничных покупателей больше подорожало шашлычное мясо (стоимость увеличилась сразу на 46 грн/кг) и лопатка (на 11 грн/кг).

Также OBOZ.UA писал, что в Украине стали заметно расти цены на картофель прошлогоднего урожая. Производители уже отгружают "старый" картофель на 27% дороже, чем неделю назад. Рост цен догнал супермаркеты и может продолжиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!