Украинцы массово уезжают за границу: на каких пунктах пропуска образовались огромные очереди

В связи с началом сезона летних отпусков и ростом пассажиропотока очереди образовались практически на всех пунктах пропуска, причем наибольшая нагрузка в настоящее время наблюдается на польском направлении, в частности на пунктах пропуска "Медика" и "Устилуг". Несмотря на сообщения СМИ о многочасовых пробках на границе с Румынией, официальная статистика не свидетельствует о критической нагрузке, поэтому по возможности водителям следует учитывать текущую ситуацию и выбирать менее загруженные маршруты.

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О многочисленных задержках сообщают пользователи социальных сетей, а информацию о загруженности на пунктах пропуска подтверждают официальные данные пограничных служб. Особенно напряженная ситуация традиционно наблюдается во Львовской и Волынской областях, где десятки автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Украины.

На границе с Румынией сообщают о многочасовых пробках

По информации местных СМИ, на отдельных пунктах пропуска образовались огромные пробки. Люди вынуждены часами ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем, а некоторые даже остаются ночевать в автомобилях из-за чрезвычайно медленного продвижения очереди.

Однако, согласно официальным данным, эта информация не подтвердилась: ни на одном пункте пропуска очередей легковых автомобилей зафиксировано не было. Лишь на участке "Могилев-Подольский" ожидают 10 автомобилей. В частности, летний сезон всегда сопровождается резким увеличением количества поездок за границу, поэтому следует постоянно отслеживать информацию.

Очереди на пунктах пропуска на границе с Польшей

В последние недели особое внимание привлекает ситуация вокруг международного пункта пропуска "Шегини – Медика". Ранее сообщалось о возможном прекращении автобусного сообщения из-за масштабных ремонтных работ на польской стороне, однако после переговоров между Украиной и Польшей удалось достичь компромисса. По данным пограничных служб, наибольшая нагрузка наблюдается на нескольких популярных пунктах пропуска:

"Устилуг – Зосин";

На выезд из Украины в очереди находятся около 60 легковых автомобилей. На этом направлении продолжаются ремонтные работы автомобильного моста, что влияет на скорость оформления транспорта. Для грузовиков свыше 7,5 тонн действует исключительно электронная очередь.

"Грушев";

Очередь на выезд из Украины насчитывает около 15 легковых автомобилей. Для автобусов и грузового транспорта скопления не зафиксировано.

"Будомеж";

На польской стороне границы на въезд в Украину ожидают около 40 легковых автомобилей и 50 грузовиков. Очередей среди автобусов нет.

"Корчова";

На въезд в Украину образовалась очередь из 40 легковых автомобилей и 6 автобусов. Грузовой транспорт проходит без скопления.

"Медика".

Именно это направление остается одним из самых загруженных. На въезд в Украину ожидают 70 легковых автомобилей, 55 грузовиков и 7 автобусов. Несмотря на ремонтные работы на польской стороне, автобусное сообщение продолжает работать в штатном режиме.

Что происходит на границе со Словакией

"Ужгород";

На выезд из Украины в очереди находятся около 30 легковых автомобилей. В частности, зафиксировано более 25 грузовиков.

"Вишне Немецкое";

На въезд в Украину скопилось около 150 грузовиков и 25 легковых автомобилей. Именно этот пункт в настоящее время остается одним из самых загруженных для грузового транспорта.

Какова ситуация на границе с Венгрией

"Лужанка" – на выезд из Украины скопилось около 40 легковых автомобилей, грузовой транспорт проходит без очередей;

– на выезд из Украины скопилось около 40 легковых автомобилей, грузовой транспорт проходит без очередей; "Вилок" – очередь на выезд составляет около 10 легковых автомобилей;

– очередь на выезд составляет около 10 легковых автомобилей; "Тиса" – здесь ожидают 15 грузовиков и 12 легковых автомобилей, очередей среди автобусов пока нет.

Пограничники традиционно напоминают, что летний сезон сопровождается резким увеличением количества поездок за границу. Украинцы отправляются на отдых, на сезонные работы, на учебу или навещают родственников в странах Европейского Союза. Одновременно растет количество международных автобусных рейсов, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру пунктов пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" (УЗ) изменила расписание одного из важнейших международных поездов — "Бессарабия" по маршруту Киев — Кишинев. Теперь поезд будет курсировать ежедневно, а также отправляться в обратном направлении в другое время. Это необходимо для того, чтобы украинцам было удобнее добираться до аэропорта в Молдове и обратно.

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