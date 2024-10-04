Украинцам рассказали, почему овощи такие дорогие: сколько стоят и что дальше

Высокие цены на овощи в Украине продиктованы неудачным урожаем. Причина же этого – засуха. К примеру, некоторые позиции достигают ценового уровня 40-45 грн, что для них слишком дорого. К весне ситуация может усугубиться еще сильнее.

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Об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, передает SEEDS. Он отметил: из-за указанной проблемы "весь "борщевой набор" стоит в этом году, мягко говоря, немало".

"Розничные цены на уровне 40-45 грн. Оптовые – от 12 до 20 грн, в зависимости от культуры. Это очень много", – рассказал Баштанник.

При этом он подчеркнул: весной 2025 года украинцам стоит ожидать высоких цен на лук. Причина – небольшие запасы овоща.

"Что касается отдельно лука, я думаю, что весной он будет снова "золотым. Потому что его просто в целом мало", – объяснил эксперт.

Сколько стоят овощи в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 4 октября картофель в украинских супермаркетах стоит в среднем 26,87 грн/кг, что почти на 5 грн превышает среднюю цену сентября. Кроме того:

морковь стоит в среднем 20,49 грн – что на 4,48 грн/кг превышает среднюю стоимость сентября;

лук репчатый – 15,72 грн/кг (+59 коп.).

В то же время, некоторые овощные позиции борщевого набора подешевели – однако практически незаметно. В частности:

свекла стоит в среднем 15,78 грн/кг – на 17 коп. дешевле, чем в сентябре;

белокочанная капуста – 28,13 грн/кг (на 9 коп. дешевле).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно подорожали груши. В настоящее время стоимость фрукта на крупном оптовом рынке "Шувар" составляет в среднем 55 грн/кг, что вдвое больше, чем в начале осени.

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