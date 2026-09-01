Обыски НАБУ, элитные особняки и бизнес с РФ: что известно о председателе Кассационного административного суда ВС Игоре Дашутине

Председатель Кассационного административного суда Игорь Дашутин стал фигурантом расследования в рамках операции "Фемида", в настоящее время следствие проверяет возможные связи судей с группой, которая, по версии правоохранителей, могла подкупать судей ради нужных решений. Ранее журналисты также сообщали об элитной недвижимости и автомобилях, которыми пользовался Дашутин с семьёй, а его двоюродный дядя Григорий Дашутин фигурировал в деле о поставках продукции российскому военно-промышленному комплексу.

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Об этом неоднократно писали украинские СМИ и общественные организации, которые исследовали состояние, профессиональную деятельность и возможные связи судьи. OBOZ.UA собрал ключевые факты, которые стали известны об Игоре Дашутине, а также причины внимания правоохранительных органов и журналистов к нему.

Что происходит вокруг судьи

В августе 2026 года Игорь Дашутин стал одним из судей Верховного Суда, в помещениях которого детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски. Следственные действия проводились в рамках масштабной операции "Фемида", связанной с возможным вмешательством в работу судебной системы и влиянием на решения судей.

Дополнительные подробности стали известны в ходе рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде материалов по делу "Форест Гамп". По данным прокуратуры, фигуранты дела могли обсуждать возможность влияния на решения Верховного Суда.

В этом контексте упоминались бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра и бывший народный депутат Максим Микитась. Сам факт проведения обыска не означает доказанности вины судьи. Окончательные выводы относительно любых возможных правонарушений могут быть сделаны только после завершения расследования и соответствующих судебных процедур.

Элитная усадьба под Киевом

Еще до нынешнего расследования Игорь Дашутин привлекал внимание журналистов из-за недвижимости, которой пользуется его семья. В октябре 2024 года журналисты Bihus.Info сообщили, что Дашутин вместе с женой Анной проживает в элитном коттеджном поселке недалеко от Киева.

По данным журналистов, дом в сентябре 2023 года приобрела теща судьи Оксана Лящова. Речь идет о недвижимости значительной площади в дорогом коттеджном поселке. По оценке журналистов, подобные дома без отделки могли стоить от 18,5 млн грн.

При этом в своей декларации Дашутин указал право проживания в квартире в Киеве площадью около 190 квадратных метров, принадлежащей его матери. Журналисты при этом зафиксировали, что судья регулярно приезжал в коттеджный городок.

Дорогие автомобили семьи

Внимание следователей привлекли не только дома, но и автомобили, которыми пользовались члены семьи судьи. По данным Bihus.Info, сам Игорь Дашутин ездил на Volkswagen Arteon, оформленном в лизинг.

Его жена пользовалась Audi Q8 2024 года выпуска. Автомобиль , как отмечалось в расследовании, приобрела мать судьи. Такая ситуация стала поводом для вопросов о соответствии образа жизни судьи и его семьи задекларированным доходам и имущественному положению.

Общественная организация DEJURE обратилась в Высший совет правосудия с жалобой по поводу этих обстоятельств. Однако ВСП не возбудила дисциплинарное дело, в частности, учитывая, что на тот момент мониторинг образа жизни судьи, проводившийся НАЗК, еще не был завершен.

Какие решения судьи вызвали критику

Отдельный блок претензий к Дашутину касается его работы в Верховном Суде. В частности, общественные активисты критиковали его участие в рассмотрении дела, связанного с кандидаткой на должность судьи Анной Жук.

Согласно журналистским материалам, до 2017 года она публиковала в социальных сетях посты, которые критики называли антиукраинскими, а также высказывалась по поводу событий Революции достоинства. Несмотря на это, коллегия с участием Дашутина дала кандидатке возможность продолжить судейскую карьеру.

Еще одно резонансное дело – №990/406/24. В нем суд рассматривал вопрос об информации из деклараций о семейных связях и добропорядочности судей. Кроме того, общественные организации обращали внимание на решение, которое фактически ограничило доступ к информации о награждении оружием со стороны Министерства обороны.

За эту деятельность Фонд DEJURE в свое время присудил судье антипремию "НЕ.Честь недели". В то же время критика со стороны общественных организаций или журналистов сама по себе не является доказательством незаконности судебных решений.

Родственник и бизнес, связанный с РФ

Еще один эпизод, привлекший внимание СМИ, касается двоюродного дяди судьи — бывшего народного депутата от Партии регионов Гя Григория Дашутина. Как сообщало "Суспільне", в 2023 году он стал фигурантом уголовного дела в отношении деятельности концерна "Никмас".

По данным следствия, предприятия семьи после начала полномасштабной войны продолжали поставлять продукцию в Россию. В частности, речь шла о компрессорном оборудовании и комплектующих. По версии правоохранителей, часть продукции могла поступать на предприятия российского военно-промышленного комплекса через компании-посредники.

В материалах дела упоминались, в частности, комплектующие, которые могли использоваться в военной сфере РФ. По данным журналистов, около 95% производимой продукции концерна после начала полномасштабного вторжения якобы продолжало поставляться на российский рынок.

Почему снова вспомнили о влиянии на Верховный Суд

Нынешний интерес к Дашутину связан не только с имущественными вопросами. В рамках дела "Форест Гамп" правоохранители изучают возможные контакты и договоренности, которые могли касаться влияния на судебные решения. Ранее, в апреле 2026 года, о возможном влиянии представителей Банковой на Верховный Суд публично заявлял пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

В частности, политик обвинял бывшего заместителя главы Офиса президента Ирину Мудру во влиянии на судебный процесс по санкциям против него. Защита Порошенко также заявляла о возможном давлении на судей Верховного Суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, которую следствие связывает с рейдерскими захватами, махинациями с имуществом и отмыванием средств. Речь идет о так называемом деле "Фемида". На этот раз подозрение было предъявлено бизнесмену, бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва.

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