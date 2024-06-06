Обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии запустит новый виток инфляции в Украине – эксперт

Обязательство для бизнеса импортировать 80% принятой Кабмином электроэнергии стало новым ударом по украинской экономике, которая уже и так страдает от войны, дорогой логистики и дефицита кадров. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Из-за агрессии России произошел резкий рост логистики для украинских предприятий-экспортеров. И, несмотря на открытие морского коридора и возобновление работы украинских портов, логистическая составляющая все еще остается гораздо дороже, чем до начала полномасштабного вторжения. Теперь к этому прилагаются проблемы с кадрами, а теперь – еще и обязательство импортировать электроэнергию", – заметил Гусак.

Он пояснил, что импортная электроэнергия – это ограниченный ресурс, которого не хватает на всех украинских промышленников, поэтому она дефицитна, а значит, значительно растет в цене. Это, в свою очередь, приводит к очередному витку инфляции в Украине.

"Будет дефицит электроэнергии, и эта электроэнергия будет дороже. Это ляжет на себестоимость, и последует раскрутка инфляции. Именно поэтому наша позиция заключается в том, что во время военного положения не должно быть повышения налогов, за определенными исключениями, и тарифов государственных монополий. Соответствующие средства следует стараться максимально находить путем привлечения иностранной помощи и внешних кредитов. Частные украинские предприятия не могут привлекать сейчас кредиты. Государству сейчас в нынешних условиях это сделать гораздо проще", – заметил он.

Эксперт подчеркнул: главная задача для экономики Украины во время войны – это выжить, для того чтобы предприятия сохранились и смогли возобновить свою полноценную работу уже после украинской победы.

"Такие шаги этому выживанию точно не способствуют. Альтернативой были бы действия правительства, согласно которым восстановление энергосетей и электростанций происходило за счет кредитов международных партнеров. Я думаю, что они бы отнеслись к этому с большим пониманием. Тем более что частным украинским предприятиям сейчас фактически невозможно взять кредиты на рынке", – резюмировал Гусак.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% – больше импортировать в Украину нет возможности.