'Нелепые обвинения в торговле российской нефтью – чушь': Ильхам Шабан прокомментировал антиазербайджанские настроения в Украине

Азербайджан может произвести своп операции с Россией. Но не так, как сегодня представляют в Украине, что Азербайджан якобы будет перепродавать российский газ.

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Об этом заявил Ильхам Шабан, эксперт по нефтегазовым вопросам Каспия.

Да, по его словам, если посмотреть на политическую географию соприкосновения стран, то это сложная структура поставок газа.

Есть Украина и Россия, а там еще Молдова. Молдавское руководство, кстати, сейчас очень энергично ездит в Азербайджан, встречается на разных уровнях, в частности президентском. При этом в этой схеме еще вместе Азербайджан и Армения, Россия и Грузия. Для реализации этого проекта нужно, чтобы многие враждующие между собой страны считали возможным такую кооперацию. О дружбе в такой структуре стран я даже не буду говорить", – прокомментировал эксперт.

Он отметил, что нагнетается тезис, что у Азербайджана нет газа, а потому Баку будет продавать российский газ и даже нефть: "Я понимаю, что свобода слова предполагает разные мнения. Но технически Азербайджан с 2010 по 2014 год экспортировал газ в Россию. Почему? Потому что тогда турецкая сторона не была готова к приему объемов, мы продавали газ. А России было выгодно, потому что там же газ из Сибири поставляется для нужд Дагестана и Северного Кавказа. Это далековато. Кстати, в прошлом году у нас из РФ был нетто-импорт 440 млн кубометров. Но в Евросоюзе никто не говорил, что Азербайджан продает российский газ в Европу. Поэтому эти разговоры о продаже российского газа – это мифические вещи", – подчеркнул Ильхам Шабан.

Эксперт также заявил, что понимает, почему последовал всплеск антисокаровских настроений.

"Во-первых, недавний визит Путина в Азербайджан. Многие конспирации на этом фоне. Во-вторых, в тот же вечер на сайте "Газпрома" появляется информация о делегации "Газпрома" в Баку и цитате Алексея Миллера. При этом никто в Баку Миллера не видел. Даже никакой фотографии нет, просто дали цитату о газовом сотрудничестве. Но люди это воспринимали, что между "Газпромом" и Socar что-то подписано. Но ничего на сайте Socar и Министерства энергетики Азербайджана нет. Есть Александр Новак, но он о газе ничего не говорил.

На этом фоне можно легко говорить о газпромовском газе.

Но когда Украина покупала газ из Туркменистана, при этом молекулярно туркменский газ Украина не получала, это был российский газ. Так работал своп.

Что касается нефти и бессмысленных обвинений в торговле российской нефтью, то это все чушь. У нас была первая в мире скважина. Нефтью Socar торгует как глобальная компания. Нефтепромысел в Азербайджане – это, если угодно, наша основная профессия", – подчеркнул эксперт.