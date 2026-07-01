OBOZ.UA обратился в Верховный Суд: незаконный ресторан в 'Голосеевском' продолжает работать из-за проволочек судей

Дело о сносе незаконного ресторана в Национальном парке "Голосеевский" пытаются затянуть. OBOZ .UA направил официальный информационный запрос в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины. Журналисты требуют разъяснений относительно сроков рассмотрения резонансного дела № 759/2826/23.

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Речь идет об иске Святошинской окружной прокуратуры в интересах государства к Дмитрию Миколайцу – сыну экс-начальника Святошинского райотдела милиции Анатолия Миколайца. Прокуроры и общественность требуют сноса самовольного строительства и возвращения заповедной земли киевлянам.

Несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций полностью установили факт незаконности строительства, процесс демонтажа заблокирован. Редакция OBOZ.UA обращает внимание на несколько вопиющих фактов:

Судебные разбирательства продолжаются с 2023 года . Все это время незаконный ресторан продолжает работать в заповедной зоне и приносить доход семье бывшего сотрудника правоохранительных органов.

. Все это время незаконный ресторан продолжает работать в заповедной зоне и приносить доход семье бывшего сотрудника правоохранительных органов. По имеющимся данным, право собственности на этот объект (и ещё 15 других в Киеве) было оформлено на основании решения Брянковского городского суда Луганской области от 2010 года. Сам судья впоследствии официально заявил, что никогда не выносил этого решения, а его подпись подделана.

Кассационную жалобу Дмитрий Николаец подал еще в сентябре прошлого года. Однако окончательного решения до сих пор нет.

В марте 2026 года Кассационный гражданский суд Верховного Суда принял решение временно приостановить исполнение решения судов предыдущих инстанций о сносе ресторана, что вызвало значительный общественный резонанс.

Руководствуясь ст. 34 Конституции Украины и Законом "О доступе к публичной информации", издание OBOZ.UA направило запрос в Верховный Суд с требованием дать четкие ответы на следующие вопросы:

На каком именно этапе рассмотрения в настоящее время находится дело № 759/2826/23?

Назначены ли дата и время судебного заседания для рассмотрения дела по существу? Каков состав коллегии судей?

Чем обусловлена такая длительная задержка с вынесением окончательного решения, учитывая очевидное нарушение интересов государства и экологической безопасности столицы?

"Общество ожидает справедливого и быстрого правосудия: полного демонтажа незаконного ресторана и парковки, приведения территории заповедного парка в первоначальное состояние за счет нарушителя, а также расследования фактов использования поддельных судебных решений", – говорится в обращении редакции.

Все факты уже установлены

Уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" по ул. Украинского Возрождения, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан. Этот объект, как и ещё полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милиционера Дмитрий Николаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. № 2-2027.

С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Более того, из Соломенской окружной прокуратуры Киева поступила копия электронного письма, в котором судья Брянского городского суда Луганской области Снегирь заявил, что им решение, которым воспользовался Николаец, никогда не выносилось, подпись, содержащаяся в указанном документе, поддельная.

Из полутора десятков объектов Николаец-младший передал один, расположенный в Голосеевском парке, компании ООО "Затишок и Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Николаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты и правоохранители, ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.

Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области № 2-2027 от 25.11.2010 г. (имеющего признаки подделки) сыну Анатолия Николаеца Дмитрию перешло полтора десятка объектов.

Также в суде рассматривается дело о незаконном супермаркете с автостоянкой на той же ул. Украинского Возрождения (бывшая Бударина), 3, недалеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киевсовет выделил еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.

Также следует напомнить, что Анатолий Николаец был помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумами.

Семья Николаец использует судебную систему для того, чтобы как можно дольше незаконно пользоваться землей, которая должна принадлежать киевской общине. На самом деле этот незаконный ресторан фактически ставит под сомнение эффективность и справедливость судебной системы. Подобные ситуации подрывают доверие общества к принципу верховенства права и демонстрируют возможность злоупотреблений.