Обменники Украины за выходные переписали курс доллара: какую цену выставили

Обменники в Украине после выходных продолжили заметно повышать наличный курс доллара. В понедельник, 19 августа, американская валюта в небанковских финучреждениях стоит в среднем 40,98/41,56 грн (покупка/продажа). То есть с пятницы доллар в обменниках подорожал на 25 коп. в покупке и на 18 коп. в продаже.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время банки подняли курс "бакса" не так заметно. В кассах банков доллар стоит в среднем 41,05/41,5 грн, что лиш на 5 коп. дороже, чем до выходных. Впрочем, и за последнюю неделю банковский доллар подорожал на те же 5 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) в свою очередь рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,21 грн. Это:

на 7 коп. больше, чем было в пятницу;

на 9 коп. выше курса, установленного неделю назад;

на 28 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар заметно дороже банковского в покупке, но даже немного ниже в продаже. Американскую валюту "с рук" 19 августа предлагают в среднем по цене 41,35/41,45 грн (покупка/продажа).

Курс в банках: где выгоднее продавать и покупать доллар сегодня

Крупные коммерческие банки Украины 19 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,4-41,6 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,4-41,15 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,85 41,45 Ощадбанк 41 41,55 ПУМБ 41 41,5 Сенс Банк 41,15 41,5 Универсал Банк 40,4 41,4 Райффайзен Банк 41 41,45 Укргазбанк 41,1 41,55 Креди Агриколь 41,1 41,59 Укрэксимбанк 40,95 41,55

Курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс доллара до конца этой рабочей недели (19-23 августа) в большинстве банков будет находиться в коридоре 40,6-41,75 грн/долл. В небанковских обменниках американская валюта будет стоить 40,95-41,7 грн, считает специалист.

По его мнению, более заметные изменения могут наблюдаться в случае с евровалютой. По прогнозу Козырева, котировки наличного евро в банках будут находиться в пределах покупок и продаж 44,4-46 грн/евро, а у финкомпаний 44,6-45,95 грн/евро.

"Учитывая, что на этой неделе будет много событий на внешних площадках, которые станут серьезно влиять на поведение пары евро/доллар, нужно быть готовым к частым изменениям ценников по евровалюте в украинских обменниках в течение дня. Особенно 20, 21 и 22 августа в ходе публикации европейской и американской экономической статистики", – отметил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA. несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя это решение и выглядит логичным, пока привязка гривни к евро является не больше, чем намерением, для реализации которого понадобится ряд решений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!