Обменники Украины за выходные переписали курс доллара: какую цену выставили
Обменники в Украине после выходных продолжили заметно повышать наличный курс доллара. В понедельник, 19 августа, американская валюта в небанковских финучреждениях стоит в среднем 40,98/41,56 грн (покупка/продажа). То есть с пятницы доллар в обменниках подорожал на 25 коп. в покупке и на 18 коп. в продаже.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время банки подняли курс "бакса" не так заметно. В кассах банков доллар стоит в среднем 41,05/41,5 грн, что лиш на 5 коп. дороже, чем до выходных. Впрочем, и за последнюю неделю банковский доллар подорожал на те же 5 коп.
Национальный банк Украины (НБУ) в свою очередь рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,21 грн. Это:
- на 7 коп. больше, чем было в пятницу;
- на 9 коп. выше курса, установленного неделю назад;
- на 28 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар заметно дороже банковского в покупке, но даже немного ниже в продаже. Американскую валюту "с рук" 19 августа предлагают в среднем по цене 41,35/41,45 грн (покупка/продажа).
Курс в банках: где выгоднее продавать и покупать доллар сегодня
Крупные коммерческие банки Украины 19 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,4-41,6 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,4-41,15 грн.
Курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать
Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс доллара до конца этой рабочей недели (19-23 августа) в большинстве банков будет находиться в коридоре 40,6-41,75 грн/долл. В небанковских обменниках американская валюта будет стоить 40,95-41,7 грн, считает специалист.
По его мнению, более заметные изменения могут наблюдаться в случае с евровалютой. По прогнозу Козырева, котировки наличного евро в банках будут находиться в пределах покупок и продаж 44,4-46 грн/евро, а у финкомпаний 44,6-45,95 грн/евро.
"Учитывая, что на этой неделе будет много событий на внешних площадках, которые станут серьезно влиять на поведение пары евро/доллар, нужно быть готовым к частым изменениям ценников по евровалюте в украинских обменниках в течение дня. Особенно 20, 21 и 22 августа в ходе публикации европейской и американской экономической статистики", – отметил Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA. несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя это решение и выглядит логичным, пока привязка гривни к евро является не больше, чем намерением, для реализации которого понадобится ряд решений.
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