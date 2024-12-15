Новый поезд в Венгрию впервые отправился из Украины: сколько длится путешествие и какова стоимость билетов

15 декабря, в Украине впервые отправился новый поезд №9/10 Киев – Будапешт, который предлагает комфортные купейные вагоны ( 2 800 грн ) и люкс ( 3 400 грн ) с остановками во Львове, Мукачево, Чопе и других городах. Рейс без пересадок, благодаря смене колесных пар на границе, отправляется из Киева в 10:16 и прибывает в Будапешт в 06:00.

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Об этом рассказали в "Укрзалізниці ". Железная дорога сделала еще один шаг к интеграции в Европу. 15 декабря 2023 года "Укрзалізниця" запустила новый международный рейс №9/10 "Transcarpathia" сообщением Киев – Будапешт.

Новый поезд отправляется из Киева каждый день в 10:16 и прибывает в Будапешт в 06:00 на следующее утро. В обратном направлении отправление из Будапешта в 22:40, а прибытие в Киев – в 19:11.

Маршрут включает остановки в таких городах, как Львов, Славское, Мукачево, Чоп, Захонь, Ньиредьгаз, Дебрецен и Сольнок. Общая протяженность маршрута составляет 1170 км.

Особенностью поезда есть наличие спальных вагонов в купейном и люкс-классе. Это делает его очень удобным для длительных путешествий. Стоимость билета в купе составляет 2800 грн, в люксе – 3400 грн.

На венгерско-украинской границе вагоны проходят процедуру смены колесных пар, поскольку ширина колеи в Украине и Европе отличается. Процедура занимает час, но позволяет пассажирам избежать пересадок.

За первые два дня продажи было оформлено около 2 000 билетов, что свидетельствует о высоком интересе пассажиров. Самыми популярными оказались даты накануне зимних праздников.

Поезд называется "Transcarpathia" и имеет свою уникальную атмосферу. В Киеве его провожают и встречают под звуки "Венгерской рапсодии №2" Ференца Листа. В Будапеште пассажиров поздравляют мелодией "Киев мой".

Этот рейс позволяет пассажирам удобно пересаживаться на поезда в Вену, Зальцбург, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города. Кроме того, поезд даст возможность удобной пересадки на авиарейсы одного из крупнейших аэропортов Будапешта, открывающего дополнительные возможности для авиапутешествий.

Первый рейс из Чопа в Братиславу

Также рейс из Чопа в Братиславу с согласованной пересадкой из Киева успешно был отправлен 15 декабря. Новый маршрут соединяет Киев, Львов, Мукачево с большими городами Словакии, такими как Кошице, Жилина, Трнава и Братислава, обеспечивая удобные ночные спальные вагоны в Чоп и дневной комфорт в словацких сидячих вагонах.

Расписание предусматривает пересадку в Чопе с поезда №27/28 на словацкий рейс №617/961, а покупка билетов возможна одним кликом в мобильном приложении "Укрзалізниці". Этот маршрут открывает новые возможности для путешествий в Словакию и Чехию, включая Прагу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" изменила график движения поездов в двух популярных направлениях. Это сделали по просьбе военнослужащих для того, чтобы обеспечить возможность пересадки.

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