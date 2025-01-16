Новые санкции США сделали Путину больно: Россия не может продать миллионы баррелей нефти

Новые санкции США заставят российские компании, добывающие нефть в Арктике, остановить работу. В черный список попали арктические танкеры, без которых РФ не сможет доставлять этот товар покупателям.

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Как сообщили Reuters ознакомление с ситуацией источники, с серьезными проблемами столкнулись "Газпром нефть" и "Лукойл". Первая качает нефть из Новопортовского месторождения и с морской платформы Приразломная, а вторая – с Тимано-Печорские месторождения. В течение нескольких недель они могут быть вынуждены приостановить добычи.

Это объясняется тем, что под действие американских санкций, объявленных 10 января, попали не менее 15 танкеров, перевозивших арктическую нефть, а также два плавучих хранилища – Умба и Кола, на которых перегружали сырье с танкеров-челноков на более крупные суда класса Aframax или Suezmax.

"Вариантов быстро заменить (попавшие под санкции танкеры) нет. Ничего подобного нельзя купить нигде. Суда были специально построены для этих проектов", – говорит источник Reuters.

Это приведет к тому, что в хранилищах с крайне ограниченным объемом, скопятся миллионы баррелей нераспроданной нефти. При этом закачать нефть в российскую трубопроводовную систему невозможно, так как она изначально предназначалась для экспорта, и инфраструктуры для этого нет.

Проблемы грозят трем сортам арктической нефти: Novy Port, ARCO и Varandey. Последнюю после начала полномасштабной войны и западных санкций РФ активно продавала в Индию и Китай – из-за ее премиального качества цена такой нефти всегда превышала ценовой потолок стран G7 ($60 за баррель).

Суммарный в арктическом регионе Россия добывает 300 тысяч баррелей в сутки (около 10% от всего морского экспорта нефти). Тем временем, Индия и Китай уже дали понять, что не готовы принимать нефть с подсанкционных танкеров и ищут ей замену. Сообщается, что индийская нефтяная корпорация Indian Oil Corp впервые с марта 2022 года разместила тендер на импорт сернистой и малосернистой нефти для отгрузки в период с 16 февраля по 15 марта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после объявления администрацией США новых санкций против нефтяной индустрии РФ, в разных частях света стали на якорь более 60 танкеров, заполненных российской нефтью. Это усилило давление на танкеры, попавшие в "черный список" ранее.

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