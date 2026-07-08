Новые правила въезда в ЕС парализовали работу аэропортов: отменят ли дополнительные требования

Европейский Союз (ЕС) не будет приостанавливать работу новой системы биометрического контроля EES, несмотря на многочасовые очереди, задержки и пропущенные рейсы в аэропортах. В Еврокомиссии подчеркивают, что преимущества для безопасности границ важнее временных неудобств, а работа системы постепенно стабилизируется.

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Об этом пишет The New York Times. Речь идет о новой шенгенской системе въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая полностью заработала весной этого года.

Она предусматривает, что граждане стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешней границы Шенгенской зоны должны пройти биометрическую регистрацию. При первом въезде и при выезде пограничники собирают фотографию лица и отпечатки пальцев, а также фиксируют все пересечения границы в единой электронной базе. Система действует в 29 странах Шенгенской зоны — это 25 государств ЕС, а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария.

Авиакомпании просили приостановить работу системы

После запуска EES многие аэропорты столкнулись с серьезными трудностями. Пассажиры сообщали о многочасовых очередях на пограничном контроле, задержках при прохождении проверок, путанице с процедурами и даже о пропущенных авиарейсах.

Именно поэтому крупнейшие авиационные организации, в числе которых IATA, Airlines for Europe (A4E), ACI Europe и другие, обратились к Европейской комиссии с призывом временно приостановить работу системы на период летнего туристического сезона. Представители отрасли заявляли, что новые правила негативно сказываются на туристическом секторе, международном авиасообщении и репутации Европы как комфортного направления для путешествий.

ЕС отказался менять решение

Несмотря на многочисленные обращения авиакомпаний, Европейская комиссия официально отклонила предложение приостановить действие EES. В Брюсселе пояснили, что система значительно повышает уровень безопасности на внешних границах ЕС и помогает более эффективно контролировать передвижение граждан третьих стран.

По данным Еврокомиссии, с момента полноценного запуска система уже зарегистрировала около 110 миллионов пересечений границы, а 45 тысячам человек было отказано во въезде. В Комиссии отмечают, что нынешние трудности типичны для масштабного цифрового проекта, который одновременно внедряется в десятках стран и охватывает миллионы путешественников.

Почему очереди пока остаются

Проблемы возникают ещё и из-за того, что система работает по-разному в разных странах. В некоторых аэропортах уже установлены современные киоски самообслуживания, где пассажиры могут самостоятельно зарегистрировать свои биометрические данные.

В других странах все процедуры до сих пор выполняются пограничниками вручную, что значительно увеличивает время оформления. Кроме того, на данный момент только Швеция и Португалия позволяют использовать специальное мобильное приложение для прохождения отдельных процедур удаленно. В будущем систему планируют максимально автоматизировать, однако пока она находится на этапе адаптации.

По результатам опроса 85 аэропортов в 20 странах, проведенного Международным советом аэропортов, в часы пиковой нагрузки некоторым пассажирам приходилось ждать прохождения пограничного контроля до пяти часов. Кроме того, некоторые путешественники сообщают, что даже после первой регистрации их повторно просят сдать биометрические данные, хотя система должна хранить их в течение трех лет.

Действующие правила позволяют временно отказаться от сбора биометрических данных только в исключительных случаях и максимум на шесть часов подряд. Однако даже в этом случае пограничники все равно должны регистрировать информацию обо всех пассажирах, поэтому авиакомпании считают такой механизм недостаточным для решения проблем с задержками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, планирующим выезжать за границу, будет проще попасть в ЕС через Румынию благодаря открытию дополнительного маршрута для туристических автобусов. Пропускной пункт "Дяковцы – Раковец" будет работать по новым правилам в течение всего лета.

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