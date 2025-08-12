Британский прокатный завод "Метинвеста" Spartan UK заключил контракт на поставку 1600 тонн стальных листов для строительства новой атомной электростанции Sizewell C на побережье Саффолка (графство в Восточной Англии). Это один из самых масштабных энергетических проектов в Великобритании за последние десятилетия.

Sizewell C обеспечит чистую энергию для питания до 6 миллионов домов и поможет создать до 10 000 рабочих мест на пике строительства.

По словам менеджера по продажам Spartan UK Иана Робинсона, уже получены окончательные размеры для производства первой партии толстого листа – 800 тонн будет поставлено в августе, а остальные – в третьем квартале 2025 года. Строительство атомной электростанции Sizewell C станет крупнейшей государственной инвестицией в чистую энергетику в XXI веке: британские потребители впервые станут совладельцами атомной электростанции. Этот проект имеет ключевое значение для амбиций Великобритании стать супердержавой в области чистой энергии и построить устойчивое, низкоуглеродное будущее.

Знаковые объекты, созданные из стали "Метинвеста" Рината Ахметова, есть по всему миру. Главными из них являются крупнейший в мире парусный лайнер Flying СІіртег, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке, и любимое место влюбленных – небоскреб The Shard в Лондоне. Также сталь "Метинвеста" использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС.