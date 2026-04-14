Новая защита для ПВО Hawk и стальные 'укрытия' для военных: как 'Метинвест' трансформирует оборонное направление

Группа "Метинвест" постепенно трансформирует свое участие в обороне Украины: она развивает производство защитных конструкций, укрытий и специализированной продукции, а отдельные решения компании уже получили коммерческие предложения.

Об этом рассказал операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

По его словам, из-за потери активов в Мариуполе, Авдеевке и остановки производства в Покровске компания имеет ограниченные ресурсы, поэтому не может полностью обеспечивать военных продукцией бесплатно. Сейчас часть изделий передается как помощь, но в то же время отдельные направления переводятся в коммерческую плоскость.

Сейчас оборонное направление находится на этапе трансформации, говорит Мироненко: речь идет, в частности, о совершенствовании продукции и прохождении официальных испытаний и сертификации Министерства обороны. Это позволит масштабировать производство и интегрировать его в системные закупки.

Среди ключевых разработок компании – защитные экраны для техники: по словам Мироненко, универсальных решений в этой сфере нет, поэтому для каждой машины и даже подразделения создаются индивидуальные конструкции. Высокие оценки получила также разработка специальных противоосколочных конструкций для радаров и модулей управления комплексов Patriot, Aster и Hawk, которые защищают технику и персонал во время атак.

Параллельно "Метинвест" развивает и направление подземных укрытий из волнистой стали – "крыивок", которые военные прозвали "бочками". Они используются для боевых позиций, командных пунктов, госпиталей и работы операторов дронов. Такие конструкции изготавливаются из стали толщиной около 2 мм и устанавливаются на глубине 4–5 метров с дополнительным перекрытием. По словам представителя компании, правильно обустроенные укрытия способны выдерживать даже удары управляемых авиабомб (КАБов).

"Были случаи прямых попаданий – укрытия выдерживали, люди оставались живыми", – говорит он.

Также компания строит уникальные для Европы мобильные госпитали – их конфигурация разрабатывается совместно с медиками, с учетом количества операционных, реанимационных и стабилизационных отделений, которые нужны на конкретном участке фронта.

Также "Метинвест" начал развивать наземные укрытия-"Цитадели": их можно устанавливать в городах, на предприятиях, электростанциях и в портах. По результатам испытаний, такие конструкции выдерживают осколки мин калибра 80 мм и артиллерийских снарядов 122 и 152 мм.

В компании отмечают, что сотрудничество с военными организовано через прямые обращения подразделений. Приоритет отдается частям на линии фронта, прежде всего на ключевых направлениях – Донецком и Запорожском.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" Рината Ахметова направила на поддержку Украины 9,72 млрд грн, из которых 5,2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт". Также компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно она вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.