"Новая почта" меняет название: стало известно, каким будет новый бренд

Группа компаний "Новая почта" 9 января объявила об изменении названия на NOVA. При этом в Украине компания название не изменит, то есть вывески отделений и само название "Новая почта" останутся прежними.

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"Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA", – говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении OBOZ.UA.

В компании отдельно подчеркнули, что почта в Украине не изменит свое название. Меняется лишь бренд, под которым работает вся группа компаний "Новая Почта" – в нее сейчас входят 6 компаний.

Из каких компаний состоит группа NOVA

1. "Новая почта в Украине" – доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Компания не изменит название.

2. Nova Post Europe – компания, предоставляющая спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов.

3. NovaPay – небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу.

4. Nova Global – компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами.

5. Supernova Airlines – авиакомпания, которая осуществляет доставку грузов своим клиентам.

6. IT-компания Nova Digital – производитель веб-приложений и программного обеспечения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине компания "Новая почта" ввела программу, с помощью которой военные могут бесплатно отправлять товары. Но для этого нужно подать заявку. Стало известно, для подачи заявки требуется

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