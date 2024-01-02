Могут ли военные в Украине получить скидку при отправке Новой почтой: в компании ответили
В Украине компания "Новая почта" ввела программу, с помощью которой военные могут бесплатно отправлять товары. Но для этого нужно подать заявку.
Об этом говорится в ответном комментарии "Новой почты" одной из клиенток. Для подачи заявки требуется:
- зайти на сайт Гуманитарной почты в раздел "Розовая помощь" и нажать кнопку "Подать заявку";
- или заполнить заявку на получение разового промокода по ссылке.
В заявке, которая рассматривается 2 рабочих дня, необходимо указать вес посылки, для кого и что отправляется. Промокод отправят на вашу электронную почту, которую вы указали при заполнении заявки.
"При отправлении посылки в отделении или по адресу указать оператору или курьеру обязательно выданный промокод. Частное лицо может получить неограниченное количество промокодов, но в неделю общий объем отправлений от одного человека – до 1000 кг. Один промокод действует на одно отправление" , – говорится в сообщении.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине часть военных могут получать выплаты от государства в размере 100 тыс. грн. В частности, речь идет о военнослужащих ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, производящих огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.
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