Могут ли военные в Украине получить скидку при отправке Новой почтой: в компании ответили

В Украине компания "Новая почта" ввела программу, с помощью которой военные могут бесплатно отправлять товары. Но для этого нужно подать заявку.

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Об этом говорится в ответном комментарии "Новой почты" одной из клиенток. Для подачи заявки требуется:

зайти на сайт Гуманитарной почты в раздел "Розовая помощь" и нажать кнопку "Подать заявку";

или заполнить заявку на получение разового промокода по ссылке.

В заявке, которая рассматривается 2 рабочих дня, необходимо указать вес посылки, для кого и что отправляется. Промокод отправят на вашу электронную почту, которую вы указали при заполнении заявки.

"При отправлении посылки в отделении или по адресу указать оператору или курьеру обязательно выданный промокод. Частное лицо может получить неограниченное количество промокодов, но в неделю общий объем отправлений от одного человека – до 1000 кг. Один промокод действует на одно отправление" , – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине часть военных могут получать выплаты от государства в размере 100 тыс. грн. В частности, речь идет о военнослужащих ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, производящих огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.

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