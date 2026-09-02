Ноутбуки и зарядные устройства будут обходиться украинцам всё дороже: что больше всего возрастет в цене этой осенью

В Украине ноутбуки с начала года уже подорожали на 22-40 %, а осенью эксперты ожидают нового роста цен на технику, причем больше всего рискуют подорожать компьютеры, зарядные устройства, аккумуляторы и часть смартфонов. В то же время телевизоры и отдельные модели телефонов пока могут продаваться дешевле, но новые поставки iPhone и другой электроники могут подорожать из-за дефицита памяти, комплектующих, валютных колебаний и проблем с логистикой.

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Об этом пишет "Минфин". Одна из главных причин – мировой дефицит микросхем памяти, возникший из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

Ноутбуки уже подорожали на десятки процентов

Наиболее заметный рост цен сейчас наблюдается на рынке ноутбуков. По оценкам участников рынка, с начала 2026 года отдельные модели в Украине уже подорожали на 22–40%, а только с апреля по август подорожание составило около 10–20%.

Разница особенно хорошо заметна в бюджетном сегменте. Если в начале года простой ноутбук можно было приобрести примерно за 18–25 тыс. грн, то теперь за аналогичную модель придется заплатить около 30–38 тыс. грн.

Еще сильнее изменились цены на премиальные устройства. Если раньше мощные модели стоили примерно $1200–1500, то сейчас ценники на некоторые из них уже достигают $3000 и даже выше. Генеральный директор "Фокстрот" Юрий Полищук отмечает, что подорожание происходит постепенно с каждой новой партией товара. Одна поставка может быть дороже на 10%, следующая — ещё на 5%.

При этом представитель сети не исключает, что за год стоимость отдельных категорий техники в Украине может вырасти примерно на 50%. Показательный пример — Asus TUF F16 FX607VJB. В мае в украинских магазинах его можно было приобрести примерно за 35 тыс. грн, тогда как к концу августа средняя цена уже составляла около 48 560 грн. Подорожание коснулось и моноблоков. Lenovo A100 Cloud Grey, который ещё в марте прошлого года стоил около 27 тыс. грн, сейчас продаётся примерно за 35 814 грн.

Почему техника так стремительно дорожает

Основным глобальным фактором стал дефицит памяти. Производители микросхем вынуждены балансировать между огромным спросом со стороны сектора искусственного интеллекта и потребностями традиционного рынка электроники. Чем дороже становятся RAM и NAND, тем выше себестоимость ноутбуков, смартфонов, планшетов, серверов и других устройств.

Причём проблема может оказаться долгосрочной. Если раньше ожидалось, что напряжённость на рынке памяти начнёт спадать к 2027 году, то теперь критический период прогнозируется на более длительный срок. Стоимость комплектующих уже заставляет производителей пересматривать ценовую политику. Например, Samsung и Google повысили цены на отдельные модели смартфонов примерно на $100.

Дополнительный фактор для ноутбуков — подорожавшие лицензии Windows. Этим летом стоимость OEM-лицензий для производителей компьютеров выросла примерно на 7–10%. Таким образом , следующие партии устройств могут поступать в украинские магазины уже с дополнительной составляющей в себестоимости.

iPhone тоже может подорожать

Ситуация со смартфонами несколько отличается от ноутбуков. Несмотря на глобальный рост стоимости комплектующих, цены на популярные модели в украинских магазинах пока остаются относительно стабильными. Кое-где смартфоны даже дешевеют.

Например, Samsung Galaxy S26 с накопителем на 256 ГБ весной стоил около 58 тыс. грн, тогда как в конце августа средняя цена составляла примерно 54,6 тыс. грн. Аналогичная ситуация с iPhone 17 на 256 ГБ. Весной его средняя цена составляла около 44 600 грн, а по состоянию на 22 августа — примерно 44 230 грн.

Однако такая стабильность может быть временной. Apple уже предупредила о риске повышения стоимости новых iPhone. Ожидается, что цены могут вырасти примерно на 8%, а новые модели могут стоить на $250–300 дороже предыдущих.

В частности, стартовая цена iPhone 18 Pro может увеличиться примерно на $100 — до $1199. Причина , опять же, связана с комплектующими. По оценкам TrendForce, общая стоимость деталей для iPhone 18 Pro может быть примерно на 38% выше, чем для предыдущего поколения.

Особенно сильно возросла доля памяти в себестоимости смартфонов. Если раньше на нее приходилось около 10% стоимости компонентов, то теперь этот показатель оценивается примерно в 34%. В первой половине 2027 года он может превысить 40%.

Телевизоры пока не подорожали

Не вся электроника в Украине дорожает, рынок телевизоров демонстрирует гораздо более неоднозначную картину. Например, Samsung QE55QN70D в начале года можно было приобрести примерно от 34 900 грн. Сейчас минимальные цены начинаются примерно от 30 900 грн — то есть устройство подешевело примерно на 4 тыс. грн.

В то же время верхний предел цены на эту модель уже приближается к 50 тыс. грн, а это означает, что между разными продавцами может быть огромная разница. LG OLED 65C5 также не продемонстрировал резкого скачка. В январе его цена была чуть выше 82 тыс. грн, а сейчас средняя составляет около 80 400 грн. При этом отдельные продавцы выставляют ценники почти на уровне 95 тыс. грн.

Иная картина наблюдается на рынке крупной бытовой техники. Например, холодильник Bosch KGN39VL316 весной стоил около 27 600 грн. Сейчас его средняя цена составляет примерно 31 800 грн, а отдельные предложения доходят почти до 39 тыс. грн.

Больше всего рискуют подорожать зарядные станции и аккумуляторы

Отдельный вопрос — техника, которая традиционно ввозилась в Украину морским путем из Азии. Экономист Алексей Кущ прогнозирует, что отдельные категории такой продукции могут подорожать на 30–50%. Прежде всего речь идет о зарядных станциях, аккумуляторах и другой технике, которую сложно и дорого транспортировать по альтернативным маршрутам.

Из-за проблем с морской логистикой часть грузов, предназначенных для украинского рынка, вынуждена проходить через европейские порты – в частности, Клайпеду, Германию, Польшу или Бельгию. После этого товар необходимо еще доставить в Украину автомобильным или железнодорожным транспортом.

В результате один и тот же товар проходит более длинный маршрут, а его логистическая составляющая увеличивается. Впрочем , не вся электроника в равной степени зависит от такого маршрута. Председатель Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко обращает внимание на то, что значительную часть электроники и раньше доставляли в Украину через европейские хабы.

Еще один риск для украинского покупателя — логистическая составляющая. Российские атаки наносят ущерб складской инфраструктуре крупных торговых сетей, из-за чего компаниям приходится перестраивать систему хранения и доставки товаров.

Кроме того, импортерам приходится учитывать стоимость топлива, транспорта и перевозок. Олег Пендзин, председатель Экономического дискуссионного клуба, отмечает, что после сокращения возможностей морских перевозок часть техники приходится доставлять из Европы автомобильным транспортом. При этом спрос на автоперевозки остается высоким.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за российских атак бизнес постепенно меняет способ доставки продуктов: товары будут перевозиться меньшими партиями и чаще напрямую от производителей в магазины, поэтому цены в супермаркетах могут вырасти примерно на 2,5%. В то же время продовольствия в стране достаточно, а возможное временное сокращение ассортимента отдельных товаров в магазинах не означает дефицита.

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