Не поддались шантажу Кремля: "Газпром" потерял одного из своих старейших клиентов в ЕС

Австрийская энергетическая компания OMV расторгла контракт на поставку природного газа с российским газовым монополистом "Газпром экспорт". Решение вступило в силу с 11 декабря.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе австрийской компании. Это решение объяснили "многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны поставщика.

Как оказалось, с 16 ноября "Газпром экспорт" прекратил поставки газа для OMV. Ранее компании поставляли через Словакию около 7400 МВт-ч в час газа. Контракт был заключен в 2006 году и должен был действовать до 2040 года,

"Главный приоритет OMV — всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на любых рынках и в любых странах, где мы работаем. Полностью осознавая эту глубокую ответственность, мы постоянно реализуем нашу стратегию диверсификации источников поставок газа и дополнительных трубопроводных мощностей", – заверил председатель правления и генеральный директор Альфред Стерн.

Он добавил, что приложенные в последние три года усилия позволили OMV диверсифицировать поставки газа за счет альтернативных источников примерно и при этом получить маржу в размере 1 млн евро в гол. Это обеспечить безопасность поставок для клиентов компании. При этом газовые хранилища OMV в Австрии уже заполнены примерно на 85%, что позволяет компании выполнить все клиентские контракты.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года "Газпром" лишился практически всех европейских клиентов. Компания OMV была одним из немногих оставшихся покупателей российского трубопроводного газа в Европе

Компания почти на третьи принадлежит правительству. Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал решение о расторжении контракта, обвинив РФ в попытке превратить свои поставки энергоносителей в оружие.

"Газпром" не выполнил условия контракта, поэтому OMV немедленно расторгла его. Наши поставки энергоносителей надежны, потому что мы хорошо подготовлены. Австрия не поддастся шантажу со стороны России", – заверил Нехаммер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что OMV конфисковала российский газ стоимость 230 млн евро. Это произошло после победы над Газпромом в арбитражном суде, по результатам которого OMV отсудила такую сумму у россиян как финансовую ответственность за нерегулярные поставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!