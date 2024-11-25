Конфисковали российский газ на 230 млн евро: Reuters узнал о неожиданном повороте в противостоянии Австрии и "Газпрома"

Австрийская нефтегазовая компания OMV конфисковала российский газ стоимость 230 млн евро. Это произошло после победы над "Газпромом" в арбитражном суде, по результатам которого OMV отсудила такую сумму у россиян в качестве финансовой ответственности за нерегулярные поставки.

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О конфискации сообщили пять источников агентства Reuters. До конфискации, по их словам, указанные объема газа были арестованы.

"Австрийская фирма конфисковала поставки газа за октябрь на сумму 230 млн евро. Это первый случай, когда клиент из ЕС не заплатил за газ "Газпрома", – сообщает агентство.

По словам проинформированных лиц, "Газпром" расценил конфискацию газа именно как "неплатеж" и потому прекратил поставки в Австрию. Дело в том, что контракт включает пункт "бери или плати" (компания-покупатель должна платить за газ, даже если она его не заказывает).

При этом такое решение, как отмечают специалисты, дает OMV еще больше оснований утверждать, что российская компания нарушает договоренности. "Эти события сигнализируют, что австрийская фирма ищет способы полностью отказаться от российского газа. И это несмотря на то, что ее контракты с "Газпромом" рассчитаны до 2040 года", – говорится в материале.

В частности, в пресс-службе OMV заявили, что они "не ожидают изменения ситуации" после прекращения поставок. О конфискации газа там говорить не стали. В "Газпроме" вообще отказались комментировать дальнейшие отношения с OMV. Впрочем, и сейчас, несмотря на то, что "Газпром" отрезал OMV от поставок, Австрия, вероятно, продолжает получать российский газ через Словакию, утверждают аналитики Reuters.

OMV покупала советский и российский газ с 1968 года, после 2022 года она оставалась одним из последних покупателей российского газа в ЕС. При этом компания активно судилась с "Газпромом" из-за постоянных нарушений контракта.

"Газпром" тоже подавал иски против австрийцев, правда не в международный суд, а в российский. Еще одним объектом юридического конфликта между компании стала доля OMV в Южнороссийском газовом месторождении, которая фактически были экспроприирована указом главы Кремля РФ и передан российским корпорациям.

13 ноября 2024 OMV заявила, что выиграла арбитраж в Германии против "Газпрома" на 230 млн евро по спору о нерегулярных поставках. Буквально через три дня после этого "Газпром" прекратил поставки газа австрийской компании.

"Внезапный разрыв отношений между "Газпромом" и OMV удивил многих инсайдеров газового рынка и стал ударом по давнему экономическому и политическому влиянию "Газпрома" в Центральной Европе. Австрия была одним из самых лояльных клиентов, оставаясь почти полностью зависимой от российского газа, даже когда другие члены ЕС перешли на импорт из Норвегии, США и Катара в 2022 году", – резюмировали в агентстве.

Напомним, "Газпром" продолжает судиться и с другими европейскими газовыми и нефтяными компаниями.. В частности , в начале марта-2024 стало известно об исковых требованиях к польским Europol Gaz и Orlen.

Как сообщал OBOZ.UA ,ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер представила законопроект, предусматривающий полный отказ от российского газа до 2028 года. Если это произойдет, РФ фактически потеряет последнего крупного покупателя голубого топлива в Европе.

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