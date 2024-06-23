Не отходя от ноутбука проводят массаж: в интернете появился новый вид заработка

В интернете появился новый вид заработка – онлайн-массаж по Zoom, где специалисты проводят бесконтактный массаж, работая с энергетическими точками клиентов через видеосвязь. Такой подход позволяет получать массажные услуги из любого места, но не известно, имеет ли такая процедура результат.

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Об этом стало известно из Telegram-каналов. Инстапрофессии продолжают удивлять своим разнообразием и инновационными подходами.

Среди них появилось новое направление – специалисты по онлайн-массажу. Такая процедура предполагает работу с энергетическими точками клиента, проводимую через видеосвязь. Специалист управляет клиентом, показывая и объясняя, как самостоятельно массировать определенные точки на теле для снятия напряжения и улучшения общего самочувствия. Такой подход основан на принципах рефлексотерапии и энергетического массажа, что позволяет влиять на разные системы организма без физического контакта.

Преимущества и недостатки онлайн-массажа

Онлайн-массаж имеет как преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ:

доступность: клиенты могут получить услугу независимо от своего места нахождения;

клиенты могут получить услугу независимо от своего места нахождения; комфорт: массаж можно проводить в привычной домашней обстановке, что способствует большему расслаблению и уменьшению стресса;

массаж можно проводить в привычной домашней обстановке, что способствует большему расслаблению и уменьшению стресса; гибкость графика: онлайн-сессии можно легко запланировать на удобное время, что позволяет лучше интегрировать их в ежедневное расписание;

Несмотря на преимущества, у онлайн-массажа есть и свои недостатки. А именно:

отсутствие физического контакта: многие клиенты считают, что эффективность массажа снижается без прямого физического контакта с массажистом;

многие клиенты считают, что эффективность массажа снижается без прямого физического контакта с массажистом; технические проблемы: связь через интернет может быть нестабильной, что может нарушить сеанс и повлиять на качество услуги;

ограниченность техник: некоторые массажные техники требуют физического присутствия массажиста и не могут быть исполнены дистанционно;

некоторые массажные техники требуют физического присутствия массажиста и не могут быть исполнены дистанционно; самостоятельность клиента: успех сессии зависит от того, насколько точно клиент может следовать инструкциям массажиста, что не всегда возможно без предварительной подготовки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 35-летний Райан Хог, имея более 10 источников пассивного дохода, зарабатывает более $11 тысяч (444 831 грн) в неделю, что позволило ему уволиться с двух работ. Он рекомендует переходить на пассивный доход, когда побочная занятость приносит больше, чем основная работа, и мешает развивать дополнительный бизнес.

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