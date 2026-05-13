Не хватает минимальной зарплаты на аренду жилья: в каких столицах ЕС ситуация хуже всего

В большинстве столиц Европейского Союза (ЕС) минимальной зарплаты не хватает даже на аренду двухкомнатной квартиры, а в таких городах как Прага и Лиссабон аренда превышает доходы более чем на 150%. Самая сложная ситуация в Восточной и Южной Европе, где работники с минимальной зарплатой фактически не могут самостоятельно оплатить жильё.

Об этом пишет Euronews. В странах ЕС около 13 миллионов работников получают минимальную заработную плату. Однако в большинстве столиц этого дохода недостаточно, чтобы покрыть даже базовые расходы на жильё.

В среднем расходы на жильё и коммунальные услуги составляют около 23,6% бюджета домохозяйств, но в мегаполисах аренда становится самой большой статьёй расходов. Во многих городах аренда двухкомнатной квартиры выше 100% минимальной зарплаты – то есть человек не может самостоятельно оплатить жилье без дополнительных доходов.

Наибольший разрыв между доходами и стоимостью жилья зафиксирован в нескольких столицах Восточной и Южной Европы. В столице Чехии средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет около 1710 евро, тогда как минимальная зарплата – 924 евро. Это означает, что аренда равна примерно 185% минимальной зарплаты.

В Португалии ситуация также критическая, ведь аренда в Лиссабоне достигает 1710 евро, а минимальная зарплата – 1073 евро, что составляет примерно 168% дохода. Более 150% минимальной зарплаты на аренду нужно тратить также в:

Будапеште – 159%;

Братиславе – 158%;

Софии – 154%;

Афинах – 153%;

Риге – 151%.

В этих городах работник с минимальной зарплатой фактически вынужден тратить весь доход только на жилье и все равно оставаться с долгом. Ситуация остается сложной и в других европейских столицах, где аренда превышает 100% минимальной зарплаты:

Валлетта – 143%;

Париж – 138%;

Таллинн – 131%;

Мадрид – 125%;

Бухарест – 122%;

Варшава – 117%;

Дублин – 113%;

Любляна – 105%;

Вильнюс – 105%.

Например, в Париже средняя аренда составляет 2523 евро, тогда как минимальная зарплата – 1823 евро. В Мадриде – 1721 евро против 1381 евро. Есть лишь несколько столиц, где минимальная зарплата все еще покрывает значительную часть аренды или превышает ее:

Брюссель около 70% расходов на аренду покрывается минимальной зарплатой;

Берлин – 76%;

Никосия – 85%;

Люксембург – 87%;

Гаага – 96%.

То есть даже в "лучших" городах работники с минимальной зарплатой вынуждены тратить большую часть дохода на жилье. Европейские профсоюзы подчеркивают, что сочетание высокой аренды и низких доходов толкает людей в финансовую нестабильность.

После расходов на жилье, энергию и продукты у работников почти не остается свободных средств. Отмечается, что это влияет не только на уровень жизни, но и на экономику в целом – уменьшает потребительский спрос и увеличивает риски бедности среди работающего населения.

