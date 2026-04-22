НБУ запустил продажу уникальных 2 грн: купить можно только сегодня

Нацбанк продает монету 2 грн, посвященную выдающемуся украинскому художнику-графику, участнику национально-освободительного движения – Нилу Хасевичу. Монета доступна в продаже только 22 апреля. Цена – 154 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты – строго лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

"Памятная монета посвящена легендарной фигуре украинского подполья, выдающемуся художнику-графику, участнику национально-освободительного движения, который превратил искусство в мощное оружие сопротивления", – говорится в описании монеты.

Как выглядят особенные 2 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре размещен автопортрет Нила Хасевича. Слева на зеркальном фоне изображены:

малый Государственный Герб Украины;

год чеканки;

надписи "УКРАИНА", "НИЛ/ХАСЕВИЧ";

номинал с графическим знаком гривни;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображена символическая композиция, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция содержит элементы графики Хасевича. Вверху на матовом фоне размещены надписи:

"К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА";

"300 КРБ";

"НА БОЕВОЙ ФОНД".

Что известно об особенных 2 грн

Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)

Год чеканки – 2025.

Гурт – рифленый.

Общий тираж – 50 000 штук.

Продается монета в специальном паковании.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

