НБУ запустил продажу уникальных 2 грн: купить можно только сегодня

Роман Костюченко
Рынки и компании
Нацбанк продает монету 2 грн, посвященную выдающемуся украинскому художнику-графику, участнику национально-освободительного движения – Нилу Хасевичу. Монета доступна в продаже только 22 апреля. Цена – 154 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты – строго лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

"Памятная монета посвящена легендарной фигуре украинского подполья, выдающемуся художнику-графику, участнику национально-освободительного движения, который превратил искусство в мощное оружие сопротивления", – говорится в описании монеты.

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре размещен автопортрет Нила Хасевича. Слева на зеркальном фоне изображены:

  • малый Государственный Герб Украины;
  • год чеканки;
  • надписи "УКРАИНА", "НИЛ/ХАСЕВИЧ";
  • номинал с графическим знаком гривни;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты (обратной стороне) изображена символическая композиция, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция содержит элементы графики Хасевича. Вверху на матовом фоне размещены надписи:

  • "К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА";
  • "300 КРБ";
  • "НА БОЕВОЙ ФОНД".
  • Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)
  • Год чеканки – 2025.
  • Гурт – рифленый.
  • Общий тираж – 50 000 штук.
  • Продается монета в специальном паковании.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

