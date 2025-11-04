НБУ выпустил новые 5 грн в интересном дизайне: как выглядят и когда можно купить

НБУ (Национальный банк Украины) ввел в обращение памятную монету "Год Лошади" номиналом 5 грн, тираж – 80 тысяч штук. Монета посвящена 2026 году по китайскому календарю и символизирует активность, жизнелюбие, решительность и стремление к свободе.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). На реверсе монеты изображен стилизованный конь на фоне подковы, что символизирует удачу и защиту, которую желают украинским защитникам.

Грива коня передает динамику движения "по ветру" или "против ветра", метафорически отражая внутреннюю силу, сопротивление и стремление к свободе. Под изображением расположены три точки – символ продолжения борьбы. Аверс монеты украшен 12 символами восточного календаря, а в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на председательствующий в 2026 году знак Лошади.

По кругу размещены символы времен года: снежинка, цветок, ягода и листок, подчеркивающие цикличность и гармонию. На аверсе также находятся малый Государственный Герб Украины, надпись "УКРАИНА", номинал 5 гривен и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. Дизайн монеты разработала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Атаманчук.

Памятная монета "Год Лошади" вводится в обращение 3 ноября 2025 года. Ее номинал составляет 5 гривен, а тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке. Приобрести монету можно будет с 4 ноября в интернет-магазине НБУ и через банки-дистрибьюторы.

Монета является частью традиционной серии "Восточный календарь", посвященной двенадцати знакам китайского зодиака. Лошадь, седьмой знак восточного календаря, принадлежит к типу "Ян" и ассоциируется со стихией Огня. Этот знак олицетворяет жизненную энергию, импульсивность, нетерпимость к ограничениям и склонность к риску.

На реверсе монеты лошадь окружена стилизованными элементами для каждого времени года – снежинки, цветки, плоды и ветки. Грива лошади символизирует стремление к свободе и внутреннюю силу, а три точки под изображением напоминают о продолжении борьбы.

