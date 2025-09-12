НБУ выпустил новые 2 грн в оригинальном дизайне: как выглядят и когда можно купить

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот новую памятную монету номиналом 2 грн – она поступит в продажу 16 сентября. Монета посвящена выдающемуся украинскому хоровому дирижеру Александру Кошицу, благодаря которому мир впервые услышал "Щедрик".

Об этом сообщили в НБУ. Монета получила название "150 лет со дня рождения Александра Кошица" и вошла в серию "Выдающиеся личности Украины".

Главное о монете

Номинал – 2 грн.

Цена пока не оглашается.

Металл – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Гурт (ребро монеты) – рифленый.

Общий тираж – 50 000 штук (в сувенирной упаковке).

Художники – Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор – Владимир Атаманчук.

Как выглядят 2 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) – композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. В частности, это гастрольный маршрут, состоящий из названий городов, где выступала капелла.

Между названиями городов расположены силуэты ласточек. В НБУ отмечают, что это метафора духовного полета, свободного движения и распространения украинского искусства в мире.

Также на аверсе размещены: надпись "Украина", год чеканки (2025), малый Государственный Герб Украины и номинал 2 с графическим знаком гривни. Внизу слева – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе (обратной стороне) главным элементом является портрет Александра Кошица во фраке. В НБУ отмечают, что художники уделили особое внимание рукам дирижера.

"Дирижерский стиль Александра Кошица – без палочки, только глазами, руками и мимикой – отличался эмоциональностью, пластичностью и глубоким пониманием фольклора", – отметили в НБУ.

На фоне реверса монеты – волнистая поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики, символизируя распространение украинской культуры. Слева на зеркальном фоне также размещены надписи: Александр Кошиц и годы его жизни – 1875/1944.

