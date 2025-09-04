НБУ продает уникальные 10 грн из ценного металла: как выглядят и в чем особенность

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 4 сентября, проводит реализацию серебряной памятной монеты "Цифровое государство" необычной квадратной формы. Номинал монеты – 10 грн, а цена – 3 790 грн. Каждый покупатель может купить только одну такую монету.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные магазина нумизматической продукции НБУ. "Памятная монета посвящена достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций. Эта монета символизирует кардинальное изменение парадигмы взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами, охватывающее различные аспекты жизни украинцев, включая образование, медицину и юстицию", – говорится в описании.

Что известно о монете

Монета была отчеканена в 2024 году.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 5000 штук.

Как выглядят 10 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной схемой. В НБУ отмечают: эта композиция символизирует "Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, которое с помощью новейших технологий объединило все аспекты жизни своих граждан".

Вверху над схемой расположена надпись "Украина", слева – номинал (10 гривен), справа – год чеканки монеты (2024). Внизу изображен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, а также указана масса монеты, металл и проба.

На реверсе (обратная сторона) – схематическая карта Украины из цифр двоичного кода. В самом коде зашифровано слово Ukraine – его можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр.

Внизу справа размещена надпись "Цифровое государство", на которую наведен курсор компьютерной мыши. В НБУ отмечают, что композиция в целом "подчеркивает важность технологий для развития страны".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 2 грн. Она посвящена Вильгельму Францу фон Габсбургу-Лотрингену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!