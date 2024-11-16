НБУ ввел новую монету номиналом 5 гривен: как выглядит

Сотрудники Национального банка презентовали памятную монету номиналом 5 грн "100 лет со времени основания "Украинского Радио", посвященной столетию Украинского Радио. Презентовал новую монету заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан с премьер-министром Денисом Шмигелем, министром культуры и стратегических коммуникаций Николаем Точицким, председателем правления Суспільного Мовлення Николаем Чернотицким и генеральным директором Укрпочты Игорем Смилянским.

Видео дня

"Мы решили посвятить новую памятную монету "100 лет со времени основания Украинского Радио старейшему украинскому вещателю, который получил доверие поколений слушателей и стал настоящим стратегическим вещателем, надежным источником информации и платформой для единения украинцев, которая информирует, развлекает, обучает и консолидирует граждан как внутри страны, так и за ее пределами", – сказал Алексей Шабан, передает пресс-служба НБУ.

На аверсе памятной монеты "100 лет со времени основания Украинского Радио" в центре композиции расположен малый Государственный Герб Украины, вокруг которого многократно повторяется фраза ГОВОРИТЬ КИЕВ, что акцентирует внимание на исторической и современной роли Киева как центра коммуникации. Этот элемент также отражает стилизованный фрагмент линии столкновения и распространения радиоволн над оккупированными территориями, что символизирует важность Украинского радио в отстаивании национальной самобытности и противодействии враждебной пропаганде.

Вверху отмечена надпись УКРАИНА, слева – номинал 5 с графическим символом гривны ₴ (горизонтально), год чеканки – 2024 (вертикально), ниже – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты стилизованно изображено распространение радиоволн, источником которых является точка над буквой "i" в слове "радио". Эта буква изображена в виде своеобразного мачта, что символизирует идентификацию именно Украинского Радио.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Анатолий Демяненко. Памятная монета "100 лет со времени основания Украинского Радио" введена в обращение 15 ноября 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Тираж – 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!