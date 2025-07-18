НБУ продает золотые 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят
НБУ продает памятную золотую монету номиналом 100 грн – за 160 697 грн. Она посвящена античному городу-государству Херсонесу Таврическому, располагавшемуся на юго-западном побережье Крыма.
Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: в Херсонесе Таврическо чеканили собственную монету.
"В течение двух тысячелетий во времена расцвета древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове. Он играл особую роль во
взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900-й пробы.
- Год чеканки – 2009.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – с секторальным рифлением.
- Общий тираж – 3 000 штук.
- На складе осталось 450 монет.
- Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
Как выглядят 100 грн с особенным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. На фоне меандрового орнамента:
- античные монеты Херсонеса;
- светильник.
Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:
- номинал;
- обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
- логотип Монетного двора Национального банка Украины;
- год чеканки монеты.
На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".
Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ продает золотую памятную монету в 200 грн – по 80 902 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.
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