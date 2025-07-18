НБУ продает золотые 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

НБУ продает памятную золотую монету номиналом 100 грн – за 160 697 грн. Она посвящена античному городу-государству Херсонесу Таврическому, располагавшемуся на юго-западном побережье Крыма.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: в Херсонесе Таврическо чеканили собственную монету.

"В течение двух тысячелетий во времена расцвета древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове. Он играл особую роль во

взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2009.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталось 450 монет.

Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Как выглядят 100 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ продает золотую памятную монету в 200 грн – по 80 902 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.

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