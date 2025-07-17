НБУ продает золотые 200 грн с особым дизайном: как выглядят

Национальный банк продает золотую памятную монету в 200 грн – по 80 902 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. При этом продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Видео дня

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают: в настоящее время на складе осталось 245 монет.

При этом подчеркивается: монета отчеканена из золота 900 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55. Продается же она в специальном футляре.

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены:

Обозначение и проба драгоценного металла.

Вес в чистоте.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, коллекционеры могут заплатить за украинские 50 копеек тысячи гривен. Однако высокой ценой обладают лишь те монеты, которые отличаются редкими характеристиками и особыми деталями исполнения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!