НБУ продает золотые 100 грн с особым дизайном: как выглядят

Национальный банк продает золотую памятную монету в 100 грн – за 183 277 грн. Посвящена она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству, которое регулярно чеканило свои монеты.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталось 304 монеты .

. Продается монета в специальном футляре.

