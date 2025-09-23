НБУ продает особенные 10 грн с уникальным дизайном: как выглядят

НБУ продает памятную монету, посвященную писанкарству – традиционному украинскому искусству росписи пасхальных яиц символическими орнаментами. Она отчеканена из серебра, а также украшена эмалью и локальной позолотой. При этом форма монеты уникальна – вместо обычной круглой она яйцеобразна.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

Монета получила название "Пасхальная радость. Писанка".

Цена – 6 310 грн.

Лимит продукции на одного покупателя составляет 1 штуку.

Продается монета в специальном футляре.

"Писанкарство является важнейшим элементом национальной идентичности и сохранения традиций. В 2024 году писанка как украинская традиция и искусство украшения включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в описании монеты.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Дерево условно разделено на три яруса (мира), каждый из которых содержит 12 писанок, отражающих 12-летний цикл, с символами, присущими каждому миру.

На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами.

Что известно о монете

Номинал – 10 грн.

Год чеканки – 2025.

Тираж – 7 500 штук.

Материал чеканки – серебро 999 пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить в октябре новую монету в 10 грн. Она будет посвящена Архангелу Михаилу. В христианской традиции он является защитником, патроном воинов и рыцарей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!