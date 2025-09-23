НБУ продает особенные 10 грн с уникальным дизайном: как выглядят
НБУ продает памятную монету, посвященную писанкарству – традиционному украинскому искусству росписи пасхальных яиц символическими орнаментами. Она отчеканена из серебра, а также украшена эмалью и локальной позолотой. При этом форма монеты уникальна – вместо обычной круглой она яйцеобразна.
Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:
- Монета получила название "Пасхальная радость. Писанка".
- Цена – 6 310 грн.
- Лимит продукции на одного покупателя составляет 1 штуку.
- Продается монета в специальном футляре.
"Писанкарство является важнейшим элементом национальной идентичности и сохранения традиций. В 2024 году писанка как украинская традиция и искусство украшения включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в описании монеты.
Как выглядит монета
На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Дерево условно разделено на три яруса (мира), каждый из которых содержит 12 писанок, отражающих 12-летний цикл, с символами, присущими каждому миру.
На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами.
Что известно о монете
- Номинал – 10 грн.
- Год чеканки – 2025.
- Тираж – 7 500 штук.
- Материал чеканки – серебро 999 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить в октябре новую монету в 10 грн. Она будет посвящена Архангелу Михаилу. В христианской традиции он является защитником, патроном воинов и рыцарей.
