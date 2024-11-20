НБУ изменил валютные правила с 20 ноября: какие ограничения действуют

НБУ ( Национальный банк Украины ) с 20 ноября 2024 года смягчает валютные ограничения для поддержки международной торговли и программ технической помощи. В то же время усилен контроль за репатриацией дивидендов и использованием валютных кредитов, чтобы минимизировать риски для стабильности финансовой системы.

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Об этом сообщил НБУ. Эти нововведения затрагивают ключевые аспекты импортных контрактов, технической помощи, репатриации дивидендов и использования валютных кредитов.

НБУ снял ограничения на срок поставки товаров для некоторых категорий импорта. Теперь украинские предприятия вправе рассчитываться за импортные товары, даже если их поставка не ограничена конкретным временем. Это возможно при условии, что:

платежи производятся в пользу иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА), иностранного государства через уполномоченное лицо или юридических лиц, в составе которых есть иностранные государства или банки;

участие иностранного ЭКА или государства в обеспечении операции обязательно.

Однако на такие операции введен четкий финансовый лимит. Сумма переводов не может превышать 10% суммы просроченной задолженности по договору импорта товаров, зафиксированной по состоянию на 1 ноября 2024 года. Это решение направлено на стимулирование иностранных государств, банков и кредитных агентств к продолжению сотрудничества с украинским бизнесом. Такой подход также позволяет избежать рисков потери финансирования, что критически важно для стабильности импорта.

Предварительно возможность валютных переводов для реализации проектов международной технической помощи была ограничена только программами, финансируемыми Европейским Союзом. Новые правила значительно расширяют эти пределы. Теперь переводы валютных средств разрешены для проектов технической помощи, независимо от того, какой страной или организацией они финансируются.

Это важный шаг, поскольку Украина получает поддержку не только от ЕС, но и других международных доноров, таких как США, Канада, ООН и т.д. Нововведения способствуют расширению спектра программ помощи, которые могут быть реализованы в Украине и позволяют ускорить процессы расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках международных проектов. В то же время, это усиливает доверие к украинским реципиентам со стороны донорских организаций.

Одним из наиболее чувствительных изменений явилось усиление контроля за репатриацией дивидендов иностранным инвесторам. НБУ обнаружил попытки обхода установленных лимитов и решил ужесточить правила. В частности, введены дополнительные критерии, определяющие возможность перевода дивидендов:

эмитент корпоративных прав или акций должен функционировать не менее 12 месяцев с даты государственной регистрации;

перевод дивидендов возможен только при условии, что инвестор владеет корпоративными правами или акциями эмитента не менее шести месяцев до момента совершения сделки.

Эти ограничения введены для предотвращения злоупотреблений и направлены на обеспечение стабильности валютного рынка. В то же время они гарантируют, что репатриация дивидендов будет осуществляться только при соблюдении требований прозрачности.

Еще одним нововведением стало введение запрета на использование валютных кредитов для покупки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Это решение принято с целью предотвращения спекуляций на валютном рынке. Запрет направлен на минимизацию рисков обхода действующих валютных ограничений и обеспечение большей стабильности финансовой системы.

Нововведения Национального банка имеют двойную задачу. С одной стороны, они направлены на поддержку внешнеэкономической деятельности, укрепление международного сотрудничества и обеспечение прозрачности расчетов по международным проектам. Кроме того, введенные ограничения помогают усилить дисциплину участников валютного рынка, предотвратить злоупотребления и избежать дестабилизации финансовой системы страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк Молдовы со 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея Таким образом, молдавскую валюту отвяжут от доллара США.

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