НБУ изменил правила открытия и закрытия счетов: что должны знать украинцы

В Украине изменились правила открытия и закрытия счетов в банках и небанковских организациях. В частности, было отменено требование об обязательной собственноручной подписи для открытия и закрытия счетов в банке. Теперь клиенты смогут использовать для этого квалифицированную электронную подпись (КЭП) или ее аналоги.

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Соответствующие изменения были приняты в постановлении правления Национального банка (НБУ) №135 19 ноября. Такую необходимость аргументировали обновлением законодательства Украины по электронным доверительным услугам и необходимостью урегулирования отдельных вопросов на платежном рынке.

Что изменилось?

Нацбанк расширил права небанковских предоставлятелей платежных услуг. Теперь они смогут открывать платежные счета другим небанковским поставщикам платежных услуг исключительно для целей выполнения платежных операций за счет собственных средств.

Кроме того, клиентов таких учреждений освободили от обязанности лично подписывать документы об открытии или закрытии счетов. Для этого они или их законные представители могут использовать:

квалифицированная электронная подпись ;

; цифровая собственноручная подпись;

усовершенствованная электронная подпись с квалифицированным сертификатом;

с квалифицированным сертификатом; другая электронная подпись, использование которой определено договором с поставщиком платежных услуг.

"Это позволяет физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам, не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных препятствий при пользовании счетом", - пояснили в НБУ.

Также с 20 ноября НБУ смягчил валютные ограничения по поддержке международной торговли и программ технической помощи. В частности, сняты ограничения на сроки поставки товаров для некоторых категорий импорта, что позволит украинским предприятиям рассчитываться за импортные товары, даже если их поставка не ограничена конкретным временем, если:

платежи производятся в пользу иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА), иностранного государства через уполномоченное лицо или юридических лиц, в составе которых есть иностранные государства или банки;

участие иностранного ЭКА или государства в обеспечении операции обязательно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке не исключают возможности проведения в Украине нового повышения налогов. Однако только в том случае, если возникнут дополнительные потребности бюджета.

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