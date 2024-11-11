В НБУ предупредили о новом повышении налогов: когда можно ожидать

В Нацбанке не исключают проведения в Украине нового повышения налогов. Однако только в случае, если возникнут дополнительные потребности бюджета.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Также могут быть введены новые налоги.

Новые налоговые инициативы могут повлиять на инфляцию – однако как, предсказать сложно.

"В случае возникновения дополнительных нужд бюджета источником их покрытия могут быть повышение ставок действующих или введение новых налогов. Такие инициативы могут иметь разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, потенциальный рост налогов на потребление (в том числе НДС) "содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков". Ведь их повышение сразу отразится на потребительских ценах.

В то же время, прямые налоги оказывают в большинстве своем нейтральный эффект. Поскольку "проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления".

Зеленский так и не подписал закон о повышении налогов

В то же время, законопроект № 11416-д о масштабном повышении налогов (в т.ч. военного сбора) так и не был подписан президентом Украины. Если документ не получит подпись Владимира Зеленского, госбюджет в 2024 году недополучит 10-15 млрд грн, а в 2025-м – уже 120 млрд грн.

"Допустим, президент по какой-то причине решил не подписывать закон. В этом году это где-то всего 10-15 млрд грн, что много, но, думаю, на внутреннем рынке как-нибудь перебьемся. А вот в 2025-м есть проблемка. Этот закон учтен в бюджете 2025-го, там 120 млрд грн от этого закона уже заложено. И вот сейчас после первого чтения до следующей недели Кабмин должен передать текст бюджета на второе чтение", – предупредил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Он полагает, что, если налоговый законопроект так и не будет подписан, проект бюджета на 2025 год придется переписывать. "Здесь или нужно тогда сокращать (расходы. – Ред.), или как-то балансировать", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о повышении налогов был принят во втором чтении 10 октября. В его основе – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предрнинимателей ("ФОПов").

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