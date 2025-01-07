Названа зарплата и.о. главы "Укрэнерго": в канун нового года получил сотни тысяч

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в декабре 2024 получил зарплату в размере 434 052 грн. Брехт возглавляет "Укрэнерго" с сентября, однако без конкурса он остается в статусе временно исполняющего обязанности. Из его зарплаты в декабре вычислили 129 652 грн налогов, в том числе 28 185 грн военного сбора.

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Об этом говорится в отчете "Укрэнерго", опубликованном во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации". В декабре зарплата Алексея Брехта не изменилась. Кроме самой зарплаты, ему также насчитали 33 333 грн на медицинское страхование.

Наибольшую зарплату среди правления "Укрэнерго" в декабре получил Сергей Галаган - 645581 грн. Такая зарплата получена с учетом выплаты отпускных и пособий на оздоровление. Для сравнения член правления Олег Скрипник в декабре получил 303 262 грн.

"Фактически полученная членом Правления НЭК "Укрэнерго" Зайченко В.Б. заработная плата составила 272 352,35 грн. Сумма удержанных налогов составила 81 352,00 грн, в том числе военного сбора17 685,22 грн. Кроме того, было начислено дополнительное благо (медицинское страхование, курсы повышения квалификации) в сумме 7018,02 грн", – говорится в отчете.

Напомним, средняя зарплата по состоянию на январь 2025-го составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем год назад, говорится в данных work.ua. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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