Нацбанк выпустил новые 5 грн с оригинальным дизайном и будет продавать их по 207 грн: как выглядят деньги

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Родительское счастье", посвященную радости родительства. Ее номинал – 5 грн, однако купить монету можно значительно дороже, за 207 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

монета изготовлена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка);

в апреле будет введена в оборот серебряная версия монеты.

"Радость родительства – особенная и ни с чем несравнимая. Сейчас для многих украинцев она омрачена войной и, несмотря ни на что, они выбирают стать родителями. Ведь дети – это счастье, наше продолжение и будущее нашей Украины. И сегодня, в первый день весны, Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Родительское счастье", – рассказали о заложенном в новую монету смысле в регуляторе.

Как выглядит новая монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены родительские руки, держащие ноги младенца – "как символ доверия, защиты и любви, соединяющей семью".

На реверсе (оборотной стороне) изображен спящий на облаках среди игрушек ребенок. Над ним – погремушка, сияющая на фоне ночного неба "и дарящая безмятежные сны, чувство покоя и уюта".

Где купить "Родительское счастье"

Тираж монеты – 100 тыс. штук. Купить ее в сувенирном паковании можно в интернет-магазине НБУ, а также банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

"В общей сложности через интернет-магазин НБУ планируется реализовать 25 тыс. памятных монет. Из них в первый день продажи – 15 тыс.", – отметили в Нацбанке.

Сколько стоит

Согласно данным, интернет-магазина НБУ, продажа монеты стартует 13 марта. Цена – 207 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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