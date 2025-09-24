Нацбанк продает золотые 200 грн с уникальным дизайном за "космическую" сумму: как выглядят
Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Стоит монета 88 795 грн, а ее продажа строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают: в настоящее время на складе осталась 148 монет.
Что известно об уникальной монете
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
- Гурт – гладкий.
- Общий тираж – 10 000 штук.
- Продается монета в специальном футляре.
- Год выпуска – 1996.
- Серия – "Выдающиеся личности Украины".
Как выглядят 200 грн с особенным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:
- Год чеканки монеты.
- Номинал.
- Надпись "УКРАЇНА".
На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.
Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.
В Украине отменят 10 копеек
В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Старт этого процесса намечен на 1 октября.
При этом вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.
Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е. эти монеты стали намного реже использовать.
"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
